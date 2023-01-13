Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Grosjean: "Haas'ta yaşananlar bizim hatamız değildi" Sonraki / Hakkinen: "Ricciardo'nun geri dönmesi hiç de kolay olmayacak"
Formula 1 Haberler

Hamilton: "Ferrari'yi ön tarafta görmek güzel"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Ferrari'yi ön tarafta yarışırken görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Hamilton: "Ferrari'yi ön tarafta görmek güzel"
Haberi dinle

2022 yılında Ferrari, ön tarafa doğru büyük bir adım atmış ve şampiyonluk mücadelesine girmeyi başarmıştı.

İtalyan ekip pek çok sorun yaşadığı yılda, Mercedes'in önünde ikinci oldu ve şampiyon olamasa dahi, özellikle sıralama performansıyla gelecek için umut verdi.

İtalyan ekibin çok fazla taraftarı olduğu için ortaya koydukları performans, spora yeni taraftarların gelmesine yardımcı oluyor. Ayrıca onları önde yarışırken görmek, padoktaki neredeyse herkesi mutlu ediyor.

Böyle düşünenlerden birisi de yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton.

38 yaşındaki pilot, "Ferrari'nin önümüzdeki birkaç yıl boyunca güçlü olmasını umuyorum."

"Zor bir yıl geçirdiklerini biliyoruz ancak bu yıl -onların tarafında- bazı güçlü işaretler gördük."

"Ferrari'nin tekrar iyi iş çıkardığını görmek güzeldi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Yedi kez dünya şampiyonu, Formula 1'de altı farklı takımın yarış kazandığı 11 yıl önceki duruma geri dönmelerini istiyor.

"Dediğim üzere Ferrari'nin önümüzdeki yıllarda güçlü olmasını umuyorum."

"Umarım gelecek yıl ikiden fazla taraf mücadelenin içinde olur. Belki en az üç takım olur, belki de daha fazla, kim bilir?"

"Alpine şu anda harika gidiyor, McLaren da geri dönmeye çalışıyor fakat göreceğiz." dedi.

2022 yılında üç büyük takım dışında podyuma sadece McLaren çıkabildi.

paylaşım
yorumlar
Grosjean: "Haas'ta yaşananlar bizim hatamız değildi"
Önceki haber

Grosjean: "Haas'ta yaşananlar bizim hatamız değildi"
Sonraki haber

Hakkinen: "Ricciardo'nun geri dönmesi hiç de kolay olmayacak"

Hakkinen: "Ricciardo'nun geri dönmesi hiç de kolay olmayacak"
Daha fazlası
Ezel Tan
Hulkenberg: "Podyuma çıkmama rekorundan olumsuz etkilenmiyorum"
Formula 1

Hulkenberg: "Podyuma çıkmama rekorundan olumsuz etkilenmiyorum"

Ferrari, Velas ve Snapdragon ile yollarını ayırdığını doğruladı Bahreyn Mart testi
Formula 1

Ferrari, Velas ve Snapdragon ile yollarını ayırdığını doğruladı

Berger: "Formula 1'den teklifler aldım"
Formula 1

Berger: "Formula 1'den teklifler aldım"

Son Haberler

AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri'nin yeni aracı FIA'nın çarpışma testini geçti

AlphaTauri AT04, FIA'nın zorunlu çarpışma testini başarıyla geçti.

Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider
Formula E Formula E

Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider

Jean-Eric Vergne, Mexico City E-Prix'si öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Formula E'nin yeni jenerasyonu ve sezonu hakkında bilmeniz gereken her şey
Formula E Formula E

Formula E'nin yeni jenerasyonu ve sezonu hakkında bilmeniz gereken her şey

Dünyanın en rekabetçi motor sporları serilerinden biri olan Formula E'nin 9. sezonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Mexico City E-Prix'siyle start alacak. Biz de sizler için Formula E'nin 9. sezonu öncesinde bilmeniz gerekenleri derledik.

Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir
IMSA IMSA

Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir

Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, beklenmedik bir el ameliyatı nedeniyle bu ay gerçekleşecek Daytona 24 Saat yarışlarında yer alamayabilir.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.