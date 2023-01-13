Hamilton: "Ferrari'yi ön tarafta görmek güzel"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Ferrari'yi ön tarafta yarışırken görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
2022 yılında Ferrari, ön tarafa doğru büyük bir adım atmış ve şampiyonluk mücadelesine girmeyi başarmıştı.
İtalyan ekip pek çok sorun yaşadığı yılda, Mercedes'in önünde ikinci oldu ve şampiyon olamasa dahi, özellikle sıralama performansıyla gelecek için umut verdi.
İtalyan ekibin çok fazla taraftarı olduğu için ortaya koydukları performans, spora yeni taraftarların gelmesine yardımcı oluyor. Ayrıca onları önde yarışırken görmek, padoktaki neredeyse herkesi mutlu ediyor.
Böyle düşünenlerden birisi de yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton.
38 yaşındaki pilot, "Ferrari'nin önümüzdeki birkaç yıl boyunca güçlü olmasını umuyorum."
"Zor bir yıl geçirdiklerini biliyoruz ancak bu yıl -onların tarafında- bazı güçlü işaretler gördük."
"Ferrari'nin tekrar iyi iş çıkardığını görmek güzeldi." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Yedi kez dünya şampiyonu, Formula 1'de altı farklı takımın yarış kazandığı 11 yıl önceki duruma geri dönmelerini istiyor.
"Dediğim üzere Ferrari'nin önümüzdeki yıllarda güçlü olmasını umuyorum."
"Umarım gelecek yıl ikiden fazla taraf mücadelenin içinde olur. Belki en az üç takım olur, belki de daha fazla, kim bilir?"
"Alpine şu anda harika gidiyor, McLaren da geri dönmeye çalışıyor fakat göreceğiz." dedi.
2022 yılında üç büyük takım dışında podyuma sadece McLaren çıkabildi.
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