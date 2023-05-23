Hamilton, Ferrari'yi "koz" olarak mı kullanıyor?
Daily Mail, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın Ferrari ile görüştüğünü iddia etti. Ferrari bu konuda yorum yapmıyor fakat görünüşe bakılırsa Lewis Hamilton, Mercedes ile yaptığı görüşmelerde İtalyan ekibi bir koz olarak kullanıyor.
Bu yıl sürücü pazar şimdiye kadar sakin kaldı. Henüz yeni kontrat imzalayan herhangi bir sürücü yok ve gözler büyük oranda Mercedes kampında.
Alman üretici, halihazırda her iki pilotuyla da kontrat yenileme görüşmesi yapıyor. George Russell'ın kontratında opsiyon olmasından ötürü takımla devam etmesi neredeyse kesin fakat Lewis Hamilton'la ilgili pek çok spekülasyon mevcut.
Hamilton ve Mercedes'in şimdiye kadar kontrat yenilememiş olması, İngiliz pilotun takımdan ayrılacağı spekülasyonlarına yol açtı. İngiliz basını son günlerde Hamilton'ın Ferrari ile görüşmelerde bulunduğunu iddia etti.
Şu anda Ferrari'nin iki pilotuyla da 2024 sonuna kadar anlaşması var. Geçmişte Ferrari'nin erken fesih yolunu seçtiğini gördük fakat halihazırda Sainz veya Leclerc'ten birinin takımdan gönderilmesi pek olası değil.
Ferrari şu anda temel olarak aracın rekabet seviyesine odaklanmış durumda ve sorunun pilotlarda olduğunu düşünmüyor. Daha ziyade teknik ekibi güçlendirme hedefindeler.
Toto Wolff, Team Principal Mercedes con Lewis Hamilton
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Diğer tarafta Ferrari, kariyerinin sonuna doğru yaklaşan Hamilton için cazip bir fikir olabilir ama sakıncaları da yok değil. Hamilton, Mercedes ile çok iyi bağlara sahip ve birlikte pek çok program yürütüyorlar. Bunlar arasında LH44 yardım programı gibi şeyler de mevcut.
Ayrıca Hamilton, gelecekte Mercedes ailesinin bir ferdi olarak kalmak istediğini söyleyerek, emeklilikten sonra Alman üreticinin elçisi olmak istediğini belirtmişti. Dolayısıyla Ferrari'ye geçiş, bu hayalinin sonu anlamına gelecek.
Ferrari'ye geçişin sürüş anlamında riskler getirdiği de ortada.
Motorsport.com İtalya'ya göre kontrat yenileme büyük ihtimalle gerçekleşecek fakat birkaç nedenden ötürü "formalite" olarak görülemiyor.
İddiaya göre takım "geleceği" olarak George Russell'ı görüyor ve bundan ötürü Hamilton'a son yıllarda ödediği ücreti ödemeye pek yanaşmıyor.
Hamilton'a teklif edilen ücret hiç de düşük değil fakat iddiaya göre Hamilton tarafından pek de takdir görmeyen bir seviyeye inmiş durumda. İki taraf arasındaki problemlerden birisinin yeni kontratın süresi olduğu anlaşılıyor. Kaynaklar Mercedes'in bir yılık, Hamilton'ın ise iki yıllık bir anlaşma istediğini iddia etti.
Tüm bu bilgilerin olduğu noktada Ferrari ihtimalinin masada olması, Hamilton'ın elinde iyi bir koz olduğu anlamına geliyor.
Dolayısıyla bu tür söylentilerin temel olarak Mercedes'le kontrat görüşmeleri yapan Hamilton'ın elini kuvvetlendiği söylenebilir.
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