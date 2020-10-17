Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

Hamilton, birkaç sene önce Schumacher'e ait olan en çok pole rekorunu kırıp bunu sürekli geliştirmeyi başarırken son olarak yine Schumacher'e ait 91 yarış zaferi rekorunu egale etti ve sıradaki zaferiyle bu rekorun tek sahibi olacak.

Bunların dışında Hamilton, sene sonunda çok büyük ihtimalle şampiyon olacak ve böylece yine Schumacher'e ait en çok şampiyon olma rekoruna ortak olacak.

Birçok isim, Schumacher'in Ferrari'de başarılı olduğu ekibi kurmak ve aracı şampiyon olmak için büyük mücadele verdiğini, Hamilton'ın ise hızlı araçlara sahip olduğunu düşünüyorlar.

Schumacher, 1996'da Ferrari'ye katılmasının ardından 2000'de ilk şampiyonluğunu aldığında Ferrari'nin 21 senelik şampiyonluk hasretini sonlandıran isim oldu.

Hamilton, "Herkes Michael'in Ferrari'yi başarıya götüren isim olduğunu söylüyor. Ancak Mercedes'i başarıya taşıyan kişi ben değildim. Ferrari'de de Michael değildi."

"Onu çok seviyorum, o bir efsane. Ancak bu başarılar sadece onun sayesinde olmadı."

"Bizim görevimiz ekibi canlandırmak, onlara ilham kaynağı olmak. Bu yüzden inanılmaz gururluyum.". dedi.