Hamilton: "Ferrari'ye zorlamaya devam etmelerini öneririm"

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F1-75, bu sezon RB18'in hemen önünde belki de griddeki en hızlı araç konumunda ancak Ferrari'nin hataları, iki şampiyonada da liderliği Red Bull'a bırakmalarına neden oldu.

Sezon başından bu yana Imola, Barselona, Bakü, Monako, Silverstone ve Fransa yarışlarında Leclerc'in önemli puanlar kaybettiği görüldü. Bazen pilot hatası, bazen dayanıklılık sorunları ve bazen de yanlış strateji kararları; Leclerc'in bu 6 yarışta önemli puanlar kaybetmesine neden oldu.

12 yarış gerçekleştirilen bu sezonun 6 yarışında, yani yarısında, Ferrari önemli puanlar kaybetti. Bu hataların bir sonucu olarak, Leclerc artık Verstappen'in 63 puan gerisinde yer alıyor ve bitime 10 yarış kala bu oldukça büyük bir fark. Özellikle de Verstappen ve Red Bull'un istikrarı düşünüldüğünde.

7 kez dünya şampiyonu Hamilton da aradaki farkın çok büyük olduğunu düşünüyor. Hamilton, Verstappen'in artık rahat şekilde ikinci şampiyonluğuna ilerleyeceğini düşünse de Ferrari'ye zorlamaya devam etmelerini öneriyor.

Fransa yarışının ardından konuşan Hamilton, "Charles için çok üzgünüm. İyi bir iş çıkarıyordu. Ancak o seviyede performans ve tempoya sahip olup bunu sürdürmek kolay değil. Bütün takım için üzgünüm çünkü bunun nasıl hissettirebildiğini biliyorum."

"Max ile arada büyük bir fark var. Yani artık Max kendi alanında oldukça rahat ilerleyecektir ama pek çok şey yanlış gidebilir. Ferrari'ye başlarını eğmeye ve zorlamaya devam etmelerini öneririm." ifadelerini kullandı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images