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Formula 1

Hamilton: "Ferrari'ye geçmeden önce nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum"

Lewis Hamilton, 2025'te Ferrari'ye geçişiyle ilgili bazı ince ayrıntıları Mercedes takım patronu Toto Wolff ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Benjamin Vinel Alex Kalinauckas
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton'ın 2025 sezonunda Ferrari'ye geçeceği 1 Şubat'ta duyuruldu. Britanyalı pilot o zamandan beri Mercedes'teki son F1 sezonuna odaklanmış durumda.

Bu süre zarfında Mercedes, bir sonraki F1 aracıyla ilgili tüm ayrıntıları Hamilton'dan gizlemeye çalıştığı için bu durumu yönetmesi biraz zor olacak. 

Bu nedenle Hamilton, Ferrari ile görüşmeye 'başlamak zorunda kalacağı' anı ve o zaman geldiğinde ne yapacağını düşünüyor.

Britanyalı pilot, "Sanırım Toto ile konuşarak başlayacağım, çünkü nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum."

"Yılın bu noktasında daha önce hiç bu pozisyonda olmamıştım. McLaren'den ayrılışım sezonun sonuna doğruydu. Sanırım Aralık ayında, sezon bittikten sonra ilk koltuğuma oturana kadar Mercedes'e gidemedim. Nasıl bir yol izleyeceğimden tam olarak emin değilim." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton ile birlikte, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton özellikle 49 yarışlık kazanamama serisini sona erdirmeye çalışırken, Gümüş Oklar ile olan mevcut sezonuna öncelik verme konusundaki istekliliğini yineledi.

"Buradaki son sezonumu zirvede bitirmek istiyorum."

"Bu yüzden tüm enerjimi buna harcıyorum. Elbette gelecek için de heyecanlıyım ama şu anda zor bir dönemden geçiyoruz."

"Tüm enerjimi buraya harcıyorum ve kendimizi tekrar zirveye nasıl taşıyabileceğimizi bulmaya çalışıyorum: Ekiple nasıl çalışabilirim? Nasıl daha iyi bilgilendirme yapabilirim, onlara nasıl daha iyi yön verebilirim ki tekrar en önde savaşabilelim?"

"Ben her şeyden önce bir yarışçıyım, bu yüzden kazanmak istiyorum. Sadece gelecek yılı düşünmek bunu yapmama yardımcı olmayacak."

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