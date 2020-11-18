Hamilton: "Ferrari’ye geçme fikri bana hiçbir zaman yakın olmadı"

2020 sezonunda Sebastian Vettel’in Ferrari’den ayrılacağının duyulmasıyla Hamilton’ın Alman pilottan kalan bu boş koltuğu değerlendirebileceğine dair bazı söylentiler çıkmıştı.

Ancak kısa bir süre sonra Ferrari, genç pilot Carlos Sainz’la anlaştıklarını duyurdu.

Henüz Mercedes’le olan kontratını yenilemeyen 35 yaşındaki İngiliz pilot, geçmişte İtalyan takımla görüştüğünü doğrularken Ferrari’ye geçişinin hiçbir zaman kendisine yakın olmadığını söyledi.

Hamilton, La Gazzetta dello Sport’a şöyle konuştu: “Asla bana yakın bir seçenek olmamıştı. ”

"Evet, ara sıra konuştuk fakat elimizdeki seçeneklerin ne olduğunu anlamanın ötesine geçmedik."

"Bunlar doğru seçenekler de değildi. Pozisyonlarımız hiçbir zaman birbirine uymadı."

"Zamanlamanın önemli olduğuna inanıyorum, işler bir şekilde yoluna giriyor: Son sezonlardaki sözleşmelerimin seyri diğer pilotlara göre daha farklı oldu.”

Adından başarıyla söz ettiren Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Grand Prix'sinde yedinci dünya şampiyonluğunu kazanarak Michael Schumacher'in 16 yıllık rekoruna ortak olmuştu.

Çeviri: Zeynep Temel