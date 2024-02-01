Hamilton, Ferrari'ye geçeceğini Wolff'a çarşamba günü söylemiş
Son çıkan haberlere göre Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçeceğine ilişkin haberi Mercedes'e çarşamba sabahı verdi.
Lewis Hamilton, 2013 yılında başlayan Mercedes kariyerini 2024 sezonunun ardından sonlandırma kararı aldı.
İngiliz pilot, Ferrari Başkanı John Elkann ile yaptığı çok sayıda görüşmenin ardından -belirli garantilerin de etkisiyle- 2025 için İtalyan ekibe imza atmış durumda.
Resmi açıklamanın bugün ya da yarın yapılması beklenirken, konuya ilişkin her saat yeni bir haber ortaya çıkıyor.
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Hamilton, uzun süredir Elkann ile görüşüyordu ve sonunda resmi anlaşmayı imzalamayı kabul etti.
Bu anlaşmayı imzalamasının ardından çarşamba sabahı Wolff'u aradı ve kendisini yeni anlaşma konusunda bilgilendirdi.
Bundan saatler sonra Hamilton'ın Ferrari'ye gideceğine ilişkin haberler ortaya çıkmaya başladı.
Wolff, Hamilton'ın ayrılığını beklemiyordu ve haberi aldığında Milano'daydı. Resmi duyurunun yapılacağını öğrenen Wolff, takımını perşembe günü özel bir toplantı yapılacağı konusunda bilgilendirdi.
Bugün 17:00'de Wolff, çevrimiçi bir mesajla, Hamilton'ın 2024 sonrasında takımdan ayrılacağı konusunda ekibini bilgilendirdi.
Hazırlıksız yakalanan Wolff, Milano'da olduğu için toplantıda fiziki olarak yer almadı. Bunun yerine toplantıda teknik direktör James Allison hazır bulundu.
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