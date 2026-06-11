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Formula 1 Monako GP

Hamilton: "Ferrari'ye değişiklikler için adeta yalvardım"

Lewis Hamilton, Ferrari’'de geçirdiği zorlu ilk sezonun ardından takım patronu Fred Vasseur'e bazı değişikliklerin uygulanması için 'adeta yalvardığını' açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

2025 sezonunda Ferrari ile performans anlamında sık sık zorlanan Lewis Hamilton, yılı takım arkadaşı Charles Leclerc’in oldukça gerisinde tamamlamıştı.

Ancak 7 kez dünya şampiyonu pilot, bu yılın ilk bölümünde daha olumlu bir performans sergiledi ve ilk 6 yarışta 3 podyum elde etmeyi başardı.

Hamilton, şu anda şampiyonada lider Kimi Antonelli’nin 66 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Ferrari ile henüz ilk galibiyetini alamayan Britanyalı pilot, buna rağmen podyum serisi sayesinde rekabetin içinde kalmayı sürdürüyor.

Lewis Hamilton, Ferrari SF26

Lewis Hamilton, Ferrari SF26

Fotoğraf: Erik Junius

Hamilton, ilk galibiyetinin yakın olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bence çok yakın."

"Şu anda şampiyonada ikinci olduğuma inanamıyorum ve bunun için gerçekten çok mutluyum."

"Bunu bu takım olmadan, sahip olduğumuz dayanıklılık olmadan ve Fred olmadan yapamazdım."

"Fred bana gerçekten çok destek oldu. Geçen yıl ikimiz için de gerçekten zordu ve bazı değişiklikler için ona adeta yalvardım."

"O da bunları yerine getirdi ve şimdi bunun meyvelerini görüyorum. Sonunda onlar için performans gösterebiliyorum."

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