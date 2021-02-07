Hamilton, Ferrari'nin klasik F1 araçlarından birini sürebilir

Mercedes, Charles Leclerc veya Carlos Sainz'ın bu konuda endişelenmesine gerek yok çünkü söz konusu araç, Hamilton'ın doğumundan 15 yıl öncesine (1970) ait.

Bu meşhur araç da Ferrari 312B'nin tam kendisi...O sezon İsviçreli pilot Clay Regazzoni bu Ferrari'yle yarışmış ve Monza'da İtalya GP'sini kazanmıştı.

Şu an ise klasik Ferrari, 1990 sezonunun ilk 14 yarışında Minardi adına yarışan ve en iyi derecesini San Marino'da 11. olarak elde eden eski F1 yarışçısı Paolo Barilla'ya ait.

59 yaşındaki Milanolu, bugünlerde oldukça başarılı bir iş adamı ve dünyanın en büyük makarna üreticisi olan Barilla Group'un başkan yardımcısı.

Yarım asırdan da eski klasik Ferrari'sinden bahseden Barilla bir video röportajında ​​Motorsport.com İtalya'ya şunları söyledi: “Onu Monte Carlo'da sürdüm ve beni gerçekten çok etkiledi. Aracı sürmekse oldukça zor bu yüzden bir daha yapmayacağım."

"Bu arabanın direksiyonuna geçtiğinde o duyguyu taşıyabilecek bir sürücü olmalı. Bence Lewis Hamilton çok iyi bir sürücü."

36 yaşındaki Britanyalı pilotun, Barilla'nın teklifini kabul edip etmeyeceği oldukça şüpheli. Aynı şüphe, yedi kez dünya şampiyonunun modern bir Ferrari F1 aracı kullanması ihtimali için de geçerli.

McLaren'la altı yıllık geçmişi ardından artık Mercedes'le sıkı bir bağı olan Hamilton, geçmişte Scuderia hakkında olumlu şeyler söyleyip onlara katılabileceğini ima etmişti.

Hamilton geçen yıl, Ferrari ile müzakere ettiğini doğrulamış, ancak masadaki seçenekleri anlamanın ötesine geçemediklerini şu sözlerle ifade etmişti: "Pozisyonlarımız asla uymadı. Zamanlamanın önemli olduğunu ve her şeyin bir nedeni olduğunu düşünüyorum."