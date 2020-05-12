Hamilton, Ferrari'nin ilgisine "olumsuz" yanıt verdi!

Ferrari ve Sebastian Vettel arasındaki sözleşme yıl sonunda sona erecek ve Alman pilotun takımdan ayrılacağı neredeyse kesinleşti.

Vettel'in ayrılması halinde Ferrari'nin bu koltuğa kimi getireceği bilinmiyor ancak geçen yılın yaz aylarında Ferrari Başkanı John Elkann ile altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton arasında bir görüşme olduğu biliniyor.

Ancak Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, bu görüşmelerin Hamilton'ın "olumsuz" yanıtı sonrası sonlandığını dile getirdi.

GPBlog'da yer alan habere göre Turrini, "Yazın John Elkann Hamilton'ı yokladı ve o zaman hâlâ açıktı. Ancak daha sonra durum tersine döndü. Ferrari'ye Michael Schumacher'in, dolayısıyla Ferrari'nin rekorlarını kırmak için Mercedes'te kalmak istediğini belirtti."

"Bu Elkann'ı üzen bir yaklaşımdı ve o, gelecek senelerde Hamilton'ın serisini bozmak için mümkün olan her şeyi yapacaklarını belirtti." dedi.

Ferrari'nin şu noktada eski dünya şampiyonu Fernando Alonso ile de herhangi bir görüşmesi bulunmuyor.

İtalyan ekibin şimdi Carlos Sainz ile görüşmeye başlaması ve anlaşmanın kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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