Hamilton: "13 senedir Ferrari'den ilk defa iltifat duydum"

Son günlerde Hamilton'un Ferrari'ye katılabileceği yönündeki iddialar hız kazandı. Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto'nun Abu Dhabi'de cuma günkü basın toplantısında Hamilton için söylediği "Lewis şu anda sıra dışı, harika bir pilot."

"2021'de onun boşta olduğunu bilmek, bizi mutlu eder ancak dürüst olmak gerekirse bir karar vermek için erken. Şu anda sahip olduğumuz pilotlardan dolayı mutluyuz."

"Gelecek senenin bir noktasında görüşmelere başlayacağız ve ne yapacağımıza karar vereceğiz." sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

Bunun üzerine La Gazetta dello Sport'un Ferrari Başkanı John Elkann'ın bu sene Hamilton'la iki defa görüşme yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Hamilton, "Sanırım bu 13 senedir Ferrari tarafından duyduğum ilk iltifat. Teşekkürler. Bunu olumlu kabul ediyorum."

"Bu kadar senenin ardından beni fark ettiler. Minnettarım. Bu olumlu bir şey. Birilerine karşı iyi şeyler söylemek, asla zaman kaybı değildir."

"Ferrari benim her zaman takdir ettiğim bir takım. Birilerinden saygı görmek, açıkçası kötü bir şey değil, çok mutlu edici bir şey."

"Gelecek sene pilot pazarında neler olacağını kim bilebilir ki? Ancak dürüst olmam gerekirse, gerçekten şu an itibariyle bu konuya odaklanmış değilim." dedi.

Hamilton'un Ferrari ile yaptığı iddia edilen görüşmelerden rahatsız olmadığını ifade eden Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, kendilerinin de görüşmelere yakında başlayacaklarını söyledi ancak Hamilton'ın Ferrari ile anlaşması halinde onun yerine Red Bull pilotu Max Verstappen'le anlaşabilecekleri iddialarına cevap vermek istemedi.

Wolff, "Lewis ile bir araya gelip konuşmadan önce sorulacak sorularla oltaya gelmeyeceğiz." dedi.