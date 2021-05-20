Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

Günü hakkında konuşan 7 kez dünya şampiyonu, ''Herkes burada sürmeyi seviyor. Güzel bir gündü, hava güzeldi ve genel olarak pistte geri olabilmek güzel hissettiriyor. Pist çok hızlı ve burada sürme şansını bulduğunuz, [bu tecrübe] büyüleyici oluyor.''

''Yani evet, bugün çoğunlukla zevk aldım. Bu pist doğal olarak zorlayıcı. Bence Ferrariler oldukça güçlüler, onların bu kadar gelişmesi şaşırtıcı ama güzel. Bu, daha çok rekabet anlamına geliyor.'' ifadelerini kullandı.

COVID-19'dan dolayı 2020 yarışının iptalinin ardından bu sezon pilotlar Monte Carlo'ya döndüler.

Hamilton'a 2 senelik ardından kas hafızasının devreye girip girmediği sorulduğunda, İngiliz pilot soruyu şöyle cevapladı: ''Kas hafızası olduğunu söylemem. Benim için burası koşmaktan önce yürümeyi öğrenmeniz gereken bir pist ama bunu çabuk yapmanız gerekiyor.''

''Bir nedenden dolayı burada çok fazla yol tutuşu var sanırım bazı bölümlerdeki asfaltın yüzeyini yenilediler ve [pistte] çok fazla yol tutuşu vardı. Yanılmıyorsam, 1. antrenman turlarındaki en hızlı turumuz 2019'dakinden daha hızlıydı ki bu güzel bir şey.''

Aracın ona istediği her şeyi verip vermediği sorulduğunda ise Hamilton, bu akşam değiştireceği birkaç şey olduğunu söyledi.

''İlk olarak, nereye giderseniz gidin, araç size hiçbir zaman istediğiniz her şeyi vermeyecektir. Her zaman alışmanız gerekecek. Pilot açısından da yapmanız gereken şeyleri yapamadığınız oluyor.''

''Sürüş stilinizi oturtmaya çalışıyorsunuz, nerede zorlayıp nerede zorlayamayacağınızı öğreniyorsunuz. Araç ile birlikte çalışmanız gerekiyor.''

''Bence araç iyi. Aracın dengesini geliştirme konusunda iyi adımlar attık ve genel olarak mutluyum. Bu akşam analizlerimizi yapmamızın ardından değiştireceğim birkaç şey daha olacaktır. Cumartesi günü oldukça yakın geçecek.''

Pirelli, Monako'ya en yumuşak lastikleri C5'leri ya da eski adları ile Hypersoft'ları getiriyor. Bu lastiklerin hissiyatı hakkında konuşan Hamilton, ''Evet buraya en yumuşak lastikle geliyoruz. İlk iki hamur oldukça yakın ancak yumuşak lastik [ilk iki sete kıyasla] oldukça yumuşak. Bu lastikler birkaç tur dayanabiliyor yani sıralama turlarında tur kaydetmek için birkaç turunuz oluyor, bu iyi. Ancak aynı zamanda trafik ile de karşılaşabiliyorsunuz, yönetmesi kolay bir pist değil. Ayrıca Ferrari, geçmişte olduğu gibi lastikleri ısıtmada çok hızlı, Red Bull da öyle. Bu konuda gelişmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Son olarak, ikinci antrenman seansını ilk iki sırada tamamlayan Ferrari'nin temposu hakkında konuşan Hamilton, ''Sizin gördüğünüzü, ben de görüyorum. Ben genel olarak kendi işime odaklıyım. Hızlı gibi duruyorlar ama göreceğiz.'' dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images