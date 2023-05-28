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Formula 1 / Monako GP Haberler

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Lewis Hamilton, Monako Grand Prix'sinde bir adım öne çıktıklarını ve araçtaki gelişmeyi hissettiğini açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Mercedes, Monako'ya büyük bir güncellemeyle geldi. Ancak pist yapısı sebebiyle, takım tarafından güncellemelerin etkisinin İspanya'da daha iyi görüleceği düşünülüyordu.

Leclerc'in cezasıyla yarışa beşinci sıradan başlayan Hamilton, yarışı dördüncü olarak bitirdi. Mercedes pilotu, zor koşullara rağmen iyi bir sonuç aldıklarını söyleyerek takımına övgüler yağdırdı.

"İyi bir sonuç, takım olarak genel anlamda bir gelişme var. Bence bir adım öne çıktık, böylesine zorlu bir yarışta dördüncü ve beşinci olmak bence gerçekten harika bir sonuç. Takım bugün strateji konusunda gerçekten sağlam bir iş çıkardı ve bence Ferrarileri geride bırakmak harikaydı."

"Yarışın zorluğunu açıklayacak bir kelime yok ve sanırım lastiklerimi iyi bir şekilde ısıtamadım. Bu yüzden temkinli ilerliyordum, sanki buzun üstünde gibiydim."

"Pite girdiğimde biraz tempo kaybettim ve sonra yağmur yağdı, bu yüzden dezavantajlıydım ve durum biraz zorlaştı ama hata yapmadık; ancak buna çok yakındım."

"Bir süre sonra lastikler çalışmaya başladı ve sonra her şey yoluna girmeye başladı."

Güncellemelerin ardından aracın hissiyatı sorulduğunda ise Hamilton, şu cevabı verdi: "Aracın geliştiğini hissediyorum. Sanırım önümüzdeki hafta tüm orta ve yüksek hızlı virajlarda, gerçekten zorlayabileceğimiz bir yerde çok daha iyi hissedeceğiz ama bence güncellemeler genel olarak bizim için olumlu oldu."

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