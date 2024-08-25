Hamilton: "Ferrari'den hızlı mıyız bilmiyorum"
Lewis Hamilton, W15'in bu haftaki performansından memnun olmadığını belirtti.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lewis Hamilton, W15'in performansından tam anlamıyla memnun olmadığını dile getirdi ve aracın önceki yarışa kıyasla geride kaldığını ifade etti.
"Bugün daha mutluydum, ilerleme kaydediyordum, doğru yönde ilerliyordum ancak maalesef çok geriden başladım."
"George gibi 4. sırada başlasaydım, en azından orada bitirirdim."
"Belki daha da ileriye giderdim. Podyuma yakın olabilirdik."
"Ferrari’den daha hızlı olup olmadığımızı bilmiyorum ama tempomuzun güçlü olduğu bazı noktalar vardı."
"Aracın performansı son yarışa kıyasla iyi değildi, o zaman çok daha fazla hızımız vardı."
"Bugün diğerlerine yakındık ama yine de tam anlamıyla tatmin edici değildi."
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