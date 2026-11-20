Formula 1 Las Vegas GP
Hamilton: "Ferrari'deki geleceğim hakkında endişeli değilim"
Lewis Hamilton, Ferrari ile yeni sözleşme görüşmeleri henüz başlamasa da Formula 1'deki geleceği konusunda endişelenmediğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 12:00
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton, Ferrari ile imzaladığı çok yıllı sözleşmesinin ikinci sezonunu geçiriyor.
İngiliz pilotun mevcut anlaşmasının gelecek sezonun sonuna kadar devam ettiği ve Maranello ekibiyle birlikteliğini 2028'e kadar uzatma opsiyonunun da kendi kontrolünde olduğu düşünülüyor.
2025 sezonunda Ferrari ile geçirdiği ilk yılı kabusa dönüşen Hamilton, kariyerinde ilk kez bir sezonu podyuma çıkamadan tamamlamış ve bunu kariyerinin en kötü sezonu olarak nitelendirmişti.
Ancak Formula 1'deki kural değişikliklerinin ardından formunu yeniden kazanmayı başarmış ve bu sezon Ferrari ile ilk Grand Prix pole'ünü ve galibiyetini elde etmişti.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Manuel Eletto
Sezonun tamamlanmasına üç yarış kala şampiyonada dördüncü sırada bulunan Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc'in 12 puan önünde yer alıyor.
Leclerc, bu yılın başlarında Ferrari ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalamıştı. Bu nedenle takımın pilot kadrosunda olası bir değişiklik yaşanması durumunda bunun büyük ihtimalle Hamilton'ın ayrılığıyla sonuçlanabileceği düşünülüyor.
Ancak yeni sözleşme konusunda henüz herhangi bir görüşme yapılmadığını açıklayan Hamilton, şu aşamada bu konuyu düşünmediğini belirtti.
Hamilton, sözleşme durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Açıkçası bunu henüz hiç düşünmedim çünkü mevcut sözleşmemin ortasındayım. Normalde bu tür görüşmeler sözleşmenizin son yılında bir noktada başlar."
"Bu görüşmelere ne zaman başlayacağımızı gerçekten bilmiyorum ancak şu anda bunun hakkında konuşmaya veya düşünmeye gerek yok."
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- Motorsport.com Ekibi
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