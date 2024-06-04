Hamilton, Ferrari'de "çok az" tanıdık yüz olmasından endişeli değil
Lewis Hamilton, Ferrari'de daha önce birlikte çalıştığı çok az insan olmasının problem yaratmayacağını söylüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Şimdiye kadar Mercedes'le 82 zafer alan ve bu süreçte altı şampiyonluk elde eden Lewis Hamilton, 2024 sonunda Alman üreticiden ayrılarak Ferrari'ye geçecek.
Mercedes'ten İtalya'ya giden tek isim İngiliz pilot değil; Ferrari, Mercedes'ten Loic Serra ve Jerome D'Ambrosio ile anlaştı.
Yine de Hamilton'ın geçmişten tanıdığı kişi sayısı bir elin parmaklarını gçemiyor.
Hamilton, ‘2013’te Mercedes'e geçtiğimde kimseyi tanımıyordum."
“Fakat her şey gayet iyiydi. Bunun benim için kişisel olarak büyük bir fark yarattığını düşünmüyorum."
“Loic ile uzun yıllar birlikte çalıştım, bu yüzden onunla harika bir iş ilişkim var. İki numaralı mekanikerim Jock Clear da Ferrari'de çalışıyor."
“Fred'in yanı sıra gayet iyi tanıdığım düşündüğüm sadece iki kişi var." dedi.
Hamilton, 2006 GP2 şampiyonluğunu kazanırken Vasseur ile çalıştı ve gelecekteki patronuyla olan ilişkisinden de kısaca bahsetti.
“Bilmediğiniz hiçbir şey yok."
“Gençken GP2'de Fred ile çalıştım ama özellikle Fred ile çok fazla zaman geçirdiğimi hatırlamıyorum. Daha çok hafta sonları mekanikerlerle birlikteydim."
“İyi bir arkadaşlığımız var. Bu spordaki büyük liderlerden birisi."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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