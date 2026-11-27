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Hamilton, sözleşmesindeki maddeyle 2028 sonuna kadar Ferrari'de kalabilir

İtalyan basını ve The Race’in haberlerine göre Lewis Hamilton’ın Ferrari ile yaptığı sözleşmede, 2028 sezonunda da takımda kalmasını sağlayabilecek tek taraflı bir opsiyon bulunuyor. Yedi kez dünya şampiyonu, 2027 için kullandığı bu hakkı bir kez daha devreye sokarsa Ferrari’deki geleceğine kendisi karar verebilecek.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 27 Kas 2026 08:04

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ferrari’de Charles Leclerc ve Lewis Hamilton arasındaki pilot yönetimi tartışmaları sürerken, İngiliz pilotun sözleşmesine ilişkin dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

La Repubblica ve The Race’in haberlerine göre Hamilton, Ferrari’deki sözleşmesini 2028 sezonunun sonuna kadar uzatmasını sağlayabilecek tek taraflı bir opsiyona sahip.

Ferrari Takım Patronu Frederic Vasseur, Las Vegas Grand Prix’sinde Leclerc ile Hamilton arasında yaşanan temasın ardından iki pilotu yönetmenin zorluğunu gizlememişti.

Fransız yönetici, Sky’a yaptığı açıklamada, “Bunu daha önce bilseydim durum farklı olurdu. Aralarında insani bir anlaşmazlık var” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama, Ferrari’de mevcut pilot kadrosunun geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırırken Hamilton’ın sözleşmesindeki opsiyon da gündeme geldi.

Hamilton, 2028 için de kendi kararını verebilir

Charles Leclerc, Haziran ayında duyurulan sözleşmesiyle 2030 sezonunun sonuna kadar Ferrari’ye bağlı durumda. Hamilton ise 2025 yılında Maranello ekibine iki yıllık bir anlaşmayla katılmış ve sözleşmesinde bazı uzatma seçenekleri bulunmuştu.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre yedi kez dünya şampiyonu, 2027 sezonunda da Ferrari'de kalmasını sağlayacak tek taraflı bir opsiyona sahipti. Hamilton bu hakkını kullandı. Bu nedenle Ferrari, gelecek sezonun pilot kadrosuyla ilgili ayrıca kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Ancak söz konusu opsiyonun yalnızca 2027 ile sınırlı olmadığı, 2028 sezonu için de Hamilton’ın lehine bir madde içerdiği belirtiliyor.

La Repubblica’dan Alessandra Retico, pazartesi günü yayımlanan haberinde Hamilton’ın 2028 için “tek taraflı bir opsiyona” sahip olduğunu ve geleceğinin anahtarının kendi elinde bulunduğunu yazdı. The Race’ten Mark Hughes da çarşamba günü bu bilgiyi doğrulayarak Hamilton’ın 2028’e kadar devam etme opsiyonu bulunduğunu aktardı.

Bearman’ın Ferrari beklentisi de gündemde

Ferrari’deki pilot kadrosuyla ilgili belirsizliği artıran bir diğer unsur ise Oliver Bearman’ın sözleşmesini uzatması. AutoRacer’ın daha önce aktardığı bilgilere göre genç İngiliz pilot, İtalyan ekiple olan anlaşmasını 2027 sonrasına taşıdı.

Bearman’ın Ferrari’de yarışma hedefi bulunurken, genç pilotun bu fırsatı sonsuza kadar beklemesi mümkün görünmüyor. İngiliz sürücü, Haas'ta Rafa Câmara ile birlikte Ferrari'nin genç pilot yapılanmasının bir parçası olarak gelişimini sürdürecek.

Leclerc’in 2030’a kadar sözleşmesinin bulunması ve Hamilton’ın 2028’e kadar takımda kalma hakkına sahip olması, Ferrari’nin gelecekteki pilot kadrosuna ilişkin kararlarını daha karmaşık hale getiriyor.

Vasseur’ün sözleşmesi daha kırılgan

Ferrari’deki bu denklemde sözleşme açısından en belirsiz konumda bulunan isim ise takım patronu Frederic Vasseur olabilir.

Corriere della Sera’dan Daniele Sparisci’nin pazartesi günü aktardığı bilgilere göre Fransız yöneticinin sözleşmesi 2027 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. 2028 için bir uzatma opsiyonu bulunsa da bu hakkın kullanımı Ferrari’nin elinde.

Dolayısıyla Leclerc’in uzun vadeli sözleşmesi, Hamilton’ın kendi geleceği üzerinde söz sahibi olmasını sağlayan opsiyonu ve Bearman’ın Ferrari beklentisi düşünüldüğünde, takımın pilot kadrosuna ilişkin kararlar kadar Vasseur’ün geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor.

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