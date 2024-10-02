Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Stewart: "Hamilton, Ferrari'ye geçişte zorlanacak"

Jackie Stewart, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesine şaşırmış.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton 2025 yılında Ferrari'nin direksiyonuna geçerek kariyerinde ilk kez kırmızı tulumu giyecek.

Jackie Stewart, yedi kez dünya şampiyonunun Mercedes'ten ayrılma kararına şaşırdığını açıkladı.

Stewart şöyle konuştu: “Lewis'in kararına şaşırdım çünkü 40 yaşında ve yeni yeni rekabetçi olmaya başlayan bir takıma geçiyor."

"Ferrari son yıllarda takım içinde kargaşaya neden olan yönetim yapıları nedeniyle büyük kargaşalardan geçti."

"Şimdi takım daha istikrarlı bir atmosfere sahip ve Lewis de bunu görüyor."

"Yine de 40'lı yaşlarındaki Lewis bu geçişi 25 ya da 30 yaşında geçiş yapmasından daha zor bulacak."

"Bu yıl Silverstone'da gördüğümüz gibi gerekli beceri ve yeteneğe sahip olmaya devam ediyor."

"Bir noktada kariyerini sonlandırması gerekecek ve bunun için henüz doğru zamanın gelmediğini düşünüyor. Ben de onu anlayabiliyorum.”

"Fakat Ferrari'ye geçmek alışılmadık bir karar."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Krack: "Aston Martin arkasına yaslanıp Newey'nin gelişini beklememeli"
Sonraki haber Sainz: "Ferrari'yi getirdiğimiz noktadan gurur duyuyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Kvyat: "Formula 1'de şampiyonluk için yarışabilirdim"

Kvyat: "Formula 1'de şampiyonluk için yarışabilirdim"

Formula 1
Singapur GP
Kvyat: "Formula 1'de şampiyonluk için yarışabilirdim"
Sainz: "Ferrari'yi getirdiğimiz noktadan gurur duyuyorum"

Sainz: "Ferrari'yi getirdiğimiz noktadan gurur duyuyorum"

Formula 1
Singapur GP
Sainz: "Ferrari'yi getirdiğimiz noktadan gurur duyuyorum"
"Michael Schumacher'den haber var" iddiası

"Michael Schumacher'den haber var" iddiası

Formula 1
"Michael Schumacher'den haber var" iddiası

Son Haberler

Leclerc, Hamilton ile ilgili yorumlarında "haddini aşmaktan" çekindi

Leclerc, Hamilton ile ilgili yorumlarında "haddini aşmaktan" çekindi

F1 Formula 1
Leclerc, Hamilton ile ilgili yorumlarında "haddini aşmaktan" çekindi
Alonso: "Üçüncü F1 şampiyonluğu tek önceliğim, sonrasında Indy 500 yerine Dakar'a dönmek istiyorum"

Alonso: "Üçüncü F1 şampiyonluğu tek önceliğim, sonrasında Indy 500 yerine Dakar'a dönmek istiyorum"

F1 Formula 1
Alonso: "Üçüncü F1 şampiyonluğu tek önceliğim, sonrasında Indy 500 yerine Dakar'a dönmek istiyorum"
Austin F1 bilet satışları Verstappen kazanmayı bıraktığından beri “arttı”

Austin F1 bilet satışları Verstappen kazanmayı bıraktığından beri “arttı”

F1 Formula 1
Singapur GP
Austin F1 bilet satışları Verstappen kazanmayı bıraktığından beri “arttı”
Kenan Sofuoğlu: "Superbike, 2025'te İstanbul Park'a geri dönebilir"

Kenan Sofuoğlu: "Superbike, 2025'te İstanbul Park'a geri dönebilir"

SBK World Superbike
Kenan Sofuoğlu: "Superbike, 2025'te İstanbul Park'a geri dönebilir"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye