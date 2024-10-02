Stewart: "Hamilton, Ferrari'ye geçişte zorlanacak"

Lewis Hamilton 2025 yılında Ferrari'nin direksiyonuna geçerek kariyerinde ilk kez kırmızı tulumu giyecek.

Jackie Stewart, yedi kez dünya şampiyonunun Mercedes'ten ayrılma kararına şaşırdığını açıkladı.

Stewart şöyle konuştu: “Lewis'in kararına şaşırdım çünkü 40 yaşında ve yeni yeni rekabetçi olmaya başlayan bir takıma geçiyor."

"Ferrari son yıllarda takım içinde kargaşaya neden olan yönetim yapıları nedeniyle büyük kargaşalardan geçti."

"Şimdi takım daha istikrarlı bir atmosfere sahip ve Lewis de bunu görüyor."

"Yine de 40'lı yaşlarındaki Lewis bu geçişi 25 ya da 30 yaşında geçiş yapmasından daha zor bulacak."

"Bu yıl Silverstone'da gördüğümüz gibi gerekli beceri ve yeteneğe sahip olmaya devam ediyor."

"Bir noktada kariyerini sonlandırması gerekecek ve bunun için henüz doğru zamanın gelmediğini düşünüyor. Ben de onu anlayabiliyorum.”

"Fakat Ferrari'ye geçmek alışılmadık bir karar."