Hamilton: "Ferrari ve Red Bull'u yakalamak kolay olmayacak"

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Mercedes sezonun ilk üç yarışında Ferrari ve Red Bull seviyesinde değildi. Fark, üç yarışta da değişkenlik gösterirken, ortalama olarak 0.5 ila 1 saniye arasında değiştiği görüldü.

Buna rağmen Mercedes, hafta sonlarından en iyi şekilde faydalanmaya devam ediyor. Son yarışta üçüncü ve dördüncü olarak hafta sonundan en çok puan alan takım oldular.

Hamilton, yarışın ardından şöyle dedi: "Bizim için harika bir sonuç oldu. Bu hafta sonu araçla epey zorlandık. Bu açıdan sıralama turlarında beşinci ve altıncı olduktan sonra [yarışta] ilerleme kaydetmek ve bu denli dayanıklı olmak inanılmaz."

"Bugün kesinlikle üçüncü ve dördüncü olmayı beklemiyorduk. George harika bir iş çıkardı, Perez'le savaştığı ana dair bir kesit gördüm ve keşke içinde olabilseydim ama yine de bu puanları alıp zorlamaya devam edeceğiz."

"Takım olarak alabileceğimiz maksimum puanı aldık ve bu, harikaydı."

Ferrari ile olan farkı kapatacakları konusunda iyimser olup olmadığı sorusuna Hamilton, "İyimser kalmayı tercih ediyorum, daha gidilecek 20 yarış var."

"Sporun, herkesin gelişimi anlamında nasıl yürüdüğüne gerçekçi olarak bakarsanız, en iyi takımlar genellikle benzer hızda ve benzer oranda gelişiyorlar. Yeni araçlarda durum böyle mi olacak bilemeyiz."

"Gerçekten yakında mücadeleye dahil olmamızı umuyorum. Fakat muhtemelen bizim atacağımız her adımda, onlar ve Red Bull da muhtemelen benzer adım atacaklar, bu yüzden kolay olmayacak."

"Şu anda fark gerçekten çok büyük fakat önümüzde gidilecek daha uzun bir yol var." cevabını verdi.

Hamilton, Imola öncesi yapılacak çok fazla iş olduğunu ve yoğun bir programla karşı karşıya kaldığını belirtti.

İngiliz pilot, "Yapılacak çok fazla iş var, haliyle çok fazla görüşme olacak. Çok fazla seyahat edeceğim. Bu gece Petornas'la çalışmak adına Kuala Lumpur'a gidiyorum."

"Tüm sponsorlarla ve patronlarımla bir sürü Zoom görüşmeleri yaparak onları toparlamaya çalışacağız. .Atmamız gereken bazı adımlar olduğu açık. Bunu yaparken herkesin desteğine ihtiyacımız var."

"Bu yüzden kaldırmak taş bırakmamaya ve açlığın orada olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Rüzgar tünelindeki çocuklarla, aero departmanındaki çalışanlarımızla çok fazla görüşüyorum. Yani her alana bakıyoruz."

"Belli alanlarda kazanılması gereken performans var ve buna da hemen ihtiyacımız var. İlk üç yarıştan sonra takım olarak hepimiz bunun farkındayız fakat cesaretlendirmek önemli. Enerjiyi yüksek tutmalıyız. Ayrıca simülatöre geçeceğim ve sonraki yarışa hazırlanacağım." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images