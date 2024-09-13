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Formula 1 Azerbaycan GP

Hamilton: "Ferrari ve Red Bull'a yakınız"

Lewis Hamilton, gün boyunca yaptığı ayarlarla aracın performansının geliştiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, during the drivers parade

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, during the drivers parade

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Bakü'deki cuma antrenmanlarının ardından güçlü bir performans sergilediklerini ve aracın gelişiminin istikrarlı bir şekilde artırabildiklerini belirtti.

"Gerçekten iyi bir gündü. Bugün baştan itibaren çok iyi başladık ve ayarlar üzerinde sürekli iyi adımlar attık."

"Normalde eskiye dönmemiz gereken ayarlar olurdu ama bugün her şey sürekli olarak gelişti."

"Yarış tempomun diğerlerine göre nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü çok fazla tur atamadık."

"Red Bull ve Ferrari oldukça hızlı görünüyor ancak biz de mücadelenin içindeyiz."

"Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve daha iyi bir konumda oluruz."

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