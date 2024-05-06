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Formula 1 Miami GP

Hamilton: "Ferrari ve Red Bull'a yakın olmak harika hissettirdi"

Lewis Hamilton, Miami Grand Prix'si pazar gününde geçirdiği iyi bir yarışın ardından öndeki Ferrari ve Red Bull'a yakın olmanın 'harika hissettirdiğini' söyledi. McLaren pilotu Lando Norris'in Miami Grand Prix'sinde zafer elde etmesinden mutluluk duyduğunu da ekledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris 110. yarışında F1 kariyerinin ilk zaferini, yarışa dahil olan güvenlik aracı sayesinde Max Verstappen'i geride bırakarak elde etti.

Kariyerine McLaren'de başlayan Mercedes pilotu Hamilton, Norris'e ilk galibiyetini hakkıyla kutlayabilmesi için eve dönüş uçuşunu iptal etmesini söylediğini açıkladı.

Hamilton, "Lando için gerçekten çok mutlu hissediyorum. Ona bu gece burada kalması gerektiğini söyledim."

"Uçuşunu değiştirmeye çalışacak. Bence kesinlikle bunu yapmalı çünkü bir yarış kazandı. İlk yarış galibiyeti gerçekten çok özel."

"Formula 1'e McLaren'da başladım ve onları tekrar zirvede görmekten çok mutluyum. Uzun zaman olmuştu." dedi.

Hamilton, Miami Grand Prix'sinde altıncı olarak bu sezonki en iyi sonucunu elde etti.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Gerçekten iyi bir gündü."

"Yaptığımız ayarlardan gerçekten memnunum, sonunda bunu çözdüm ya da en azından daha iyi bir pencereye getirdim."

"İlerleyebilmek ve birkaç pilotla mücadele edebilmek, Ferrari ve Red Bull'a yakın olmak harika hissettirdi." dedi.

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