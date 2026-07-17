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Formula 1 Belçika GP

Hamilton, Ferrari simülatörünü hâlâ kullanmıyor: "Bana büyük fayda sağladı"

Lewis Hamilton, Ferrari'nin Formula 1 simülatörünü yaklaşık iki aydır kullanmadığını ve bu kararın performansına önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi.

Benjamin Vinel Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, mayıs ayında gerçekleştirilen Kanada Grand Prix'si öncesinde Maranello'daki simülatörü kullanmayı bırakma kararı almıştı. İngiliz pilot, simülatör ile gerçek pist verileri arasındaki korelasyonun yeterince iyi olmadığını dile getirmişti.

Hamilton, simülatörü kullanmayı bıraktığından bu yana dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu süreçte 96 puan toplayan Ferrari pilotu, Kimi Antonelli'nin 79, George Russell'ın 74 ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in 49 puanının önünde yer aldı. Bu tabloda Mercedes'in yaşadığı talihsizlikler ve Leclerc'in karşılaştığı sorunlar da etkili oldu.

Motorsport.com tarafından Kanada GP'den bu yana simülatörü tekrar kullanıp kullanmadığı sorulan Hamilton, kısa bir yanıt verdi: "Hayır."

Son yarışlarda bu kararın kendisine ne kadar yardımcı olduğu sorulduğunda ise gülümseyerek şu ifadeleri kullandı: "Muazzam ölçüde!"

"Geçen yıl boyunca simülatörü kullanmayı denedim. Ama daha önce de söylediğim gibi, Mercedes'teki ilk yıllarımda simülatörü kullanmıyordum. Daha sonra simülatör geliştikçe kullandığımız dönemler oldu ancak yine de zaman zaman tamamen bıraktığımız süreçler yaşandı."

"1997'den beri simülatör kullanıyorum. Gerçekten çok güçlü ve çok faydalı bir araç olabilirler. Ama aynı zamanda sizi yanlış yöne de götürebilirler."

"Özellikle geçen yıl bunun böyle olduğunu hissettim. Mercedes'te geçirdiğim önceki yıllarda da benzer durumlar yaşamıştım. Bu yüzden kullanmamaya karar verdim."

"Kullanmayı bıraktığımdan beri performansım çok ama çok daha iyi hale geldi."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Belçika Grand Prix'si - Perşembe Günü

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