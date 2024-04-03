Hamilton: "Ferrari'de yarışmak benim için her zaman bir hedefti"
Lewis Hamilton, hayatı boyunca her zaman Ferrari için yarışmanın hayalini kurduğunu söylüyor.
Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, 2007 yılından bu yana her zaman Mercedes ile bağlantılıydı ve başlangıçta McLaren için yarışırken, 2013'ten bu yana Mercedes için yarışıyordu.
Fakat 2025 yılında Ferrari'ye geçecek ve tamamen farklı bir ortama katılacak.
İngiliz ekibin adı geride kalan yıllarda sık sık Ferrari ile anılmış ancak taraflar hiçbir zaman anlaşma imzalamamıştı.
GQ'ya konuşan Hamilton, Ferrari'ye geçiş süreciyle ilgili birkaç kelime sarf etti.
İngiliz pilot, "Bu bir tür bilinçaltı arzusuydu."
"Ferrari pilotu olma hayali benim için her zaman önemli bir hedef oldu."
"Ancak bu sezon Mercedes için yarışarak mümkün olan en iyi sonuçları alma niyetindeyim." dedi.
Michael Mann'ın yönettiği Ferrari filmini izleyen Hamilton'a bu film de soruldu.
İngiliz pilot, "Filmden gerçekten keyif aldım. Her şeyden önce Ferrari olduğu için."
"Dahası, film bize o zamanlar Ferrari fabrikasında neler olup bittiğini anlatarak tarihle ilişki kurmamızı sağlıyor."
"O günlerde yarışmak çılgın bir işti, araçlar son derece tehlikeliydi. Filmi izledikten sonra, daha iyisinin yapılacağını söylemeye hazır mıyım? Elbette."
"Ancak bir yarışı perdede yeniden canlandırmak son derece zor bir iş; kimsenin sürücülerin hissettiği adrenalini aktarmayı başarabildiğini sanmıyorum."
"Yine de motor sporlarıyla ilgili en iyi filmlerden biri olduğunu düşünüyorum."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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