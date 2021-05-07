Hamilton: "Ferrari, McLaren ve Alpine’in Formula 1’deki gelişimini görmek harika”

7 kez dünya şampiyonu, İspanya Grand Prix’sinde ikinci antrenman seansını lider olarak zirvede tamamlarken ana rakipleri Red Bull pistte zor bir gün geçirdi.

Cuma günü Mercedes’e en yakın takım Ferrari ile Charles Leclerc oldu ve hemen arkasında Alpine’den Estaban Ocon ve Fernando Alonso yer aldı.

Hamilton ise günün ardından orta grup takımların sergiledikleri performansından ne kadar etkilendiğini dile getirdi: “Ferrari, McLaren ve hatta Alpine’in kaydettikleri ilerlemeyi görmek gerçekten harika. Onları güçlü görmek gerçekten mükemmel ve bu yüzden bizim üzerimizdeki baskı da artacak. Yani üzerimizde sadece bir takımın [Red Bull] baskısı yok.”

İngiliz pilot, cuma günü antrenman seanslarındaki performansı hakkında konuşarak sözlerine devam etti: “Hafta sonuna güzel bir başlangıç yaptık. Pist harika ve [aracın] dengesi geçen yarışa benzer durumda bu yüzden yakın gözüküyor ama bugünkü hızımız iyiydi.”

“Araç [başlangıçtan itibaren] hemen iyi hissettirmedi, üzerinde çalışmamız gerekti. Hiçbir zaman baştan iyi olarak başlamıyoruz ve bu araçla bunun yaşanacağını asla sanmıyorum. Fakat aracı anlıyoruz, denge açısından ne yönde gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu yolda birkaç değişiklik yaptık ve bu seansta özellikle bu noktalarda geliştik mi bilmiyorum ama birkaç kazanımımız da oldu. Bu yüzden bu iki seansı analiz edip yarın daha iyi ayarlar yapmayı umuyoruz.”

Hamilton’a aracın bu pistte geçen seneye göre daha iyi olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıtladı: “Bunu kesinlikle fark ediyorsunuz. Eskisi kadar güçlü değiliz çünkü pist biraz değişmiş. Fakat aslında buradaki son yarışımızı pek hatırlamıyorum bu yüzden net bir cevabım yok. Araç daha fazla kayıyor ve daha yavaşız.”

Ayrıca dünya şampiyonu sözlerine yeni değişikliklere uğrayan 10. viraj hakkındaki yorumlar yaparak devam etti: “[10. Viraj] biraz daha farklı, pistin diğer kısımları kadar yol tutuşu yok ama bence bu artacaktır. Açıkçası bu virajda neden değişiklik yaptıklarını anlamıyorum. Çok, çok daha hızlı ama bir yarış açısından orada bir sorun yaşamadım. Bu yüzden yarışmak için daha iyi mi yok kötü mü olacak bilmiyorum."

"Önceki hali çok daha yavaştı. Geçiş yapabileceğiniz bir noktaydı ama düzlük çok kısaydı. Bu yüzden bilmiyorum. Umarım son sektörde öndeki aracı daha yakından takip etmemizi sağlar. Eğer bunu sağlarsa , bu ana düzlükte daha iyi yarışabileceğimiz anlamına gelir."

Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images