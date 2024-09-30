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Formula 1 Singapur GP

Hamilton: "Ferrari kararımı Toto'ya söylemek korkutucuydu"

Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçiş kararını Toto Wolff'e söylediği andaki duygularını paylaştı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Lewis Hamilton, 2025 sezonu için Ferrari'ye katılacağını Toto Wolff'e açıklamanın kendisi için çok zor olduğunu söyledi. Ancak İngiliz pilot, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.

Hamilton şunları söyledi: "Kontratı imzaladığım andan itibaren bir duygu seli yaşadım."

"Patronuma bunu söylemek gerçekten korkutucuydu."

"Yine de inanılmaz heyecan vericiydi çünkü çocukken Michael'ı izlerdim. Her pilot o araca bakıp 'Kırmızı kokpitte oturmak nasıl bir şey olurdu?' diye düşünmüştür."

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