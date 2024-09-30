Hamilton: "Ferrari kararımı Toto'ya söylemek korkutucuydu"
Lewis Hamilton, Ferrari'ye geçiş kararını Toto Wolff'e söylediği andaki duygularını paylaştı.
Lewis Hamilton, 2025 sezonu için Ferrari'ye katılacağını Toto Wolff'e açıklamanın kendisi için çok zor olduğunu söyledi. Ancak İngiliz pilot, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.
Hamilton şunları söyledi: "Kontratı imzaladığım andan itibaren bir duygu seli yaşadım."
"Patronuma bunu söylemek gerçekten korkutucuydu."
"Yine de inanılmaz heyecan vericiydi çünkü çocukken Michael'ı izlerdim. Her pilot o araca bakıp 'Kırmızı kokpitte oturmak nasıl bir şey olurdu?' diye düşünmüştür."
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