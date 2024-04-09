Hamilton, ne zaman Ferrari ile temasa geçmeye başlayacağından emin değil

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, sezon öncesinde aldığı kararla 2024 sezonunun ardından Ferrari'ye geçiş yapacak.

Genellikle bu kararlar yıl sonuna doğru alındığı için, Hamilton alışılmışın dışında bir durumla karşı karşıya.

Japonya'da konuşan Hamilton, ne zaman Ferrari ile temasa geçeceğini ise henüz bilmediğini dile getirdi.

Ferrari'ye geçişe ne zaman odaklanmaya başlayacağı sorusuna Hamilton, "Bir aşamada bunu yapmak zorunda kalacağım."

"Sanırım Toto ile konuşarak başlayacağım çünkü nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum. Daha önce hiç yılın bu noktasında böyle bir konumda olmamıştım."

"McLaren'dan ayrılma kararı aldığımda, bu sezon sonuna doğru gerçekleşmişti."

"Sanırım sezonun bittiği aralık ayından sonra koltuk ayarı yapana kadar Mercedes'e gidemedim"

"Nasıl bir yol izleyeceğimden tam olarak emin değilim. Şu anda tek odak noktam buradaki maceramı seviyede bitirmek. Bu yüzden tüm enerjimi buna harcıyorum."

"Elbette gelecek için heyecanlıyım ama şu anda zor bir dönemden geçiyoruz. Karşı karşıya olduğum ve odaklandığım mücadele bu. Tüm enerjimi kendimizi nasıl tekrar zirveye taşıyabileceğimizi bulmaya harcıyorum."

"Çocuklara nasıl yardım edebilirim? Nasıl daha iyi bilgilendirme yapabilirim? Daha iyi yönlendirme yapabilir miyim?"

"Ben her şeyden önce bir sürücüyüm, bu yüzden kazanmak istiyorum. Sadece gelecek yılı düşünmek bunu yapmama yardımcı olmayacak." cevabını verdi.