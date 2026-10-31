Formula 1 Meksika GP
Hamilton, Ferrari ile ilk pole’ünde: "Heyecandan söyleyecek söz bulamıyorum"
Meksika GP'sinde pole pozisyonunu kazanan Lewis Hamilton, elde ettiği bu başarının kendisi için çok özel olduğunu söyledi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 31 Eki 2026 22:29
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Cuma günkü antrenman seanslarında motor arızası nedeniyle zaman kaybeden Lewis Hamilton, Meksika'daki sıralama turlarında harika bir geri dönüşe imza atarak pole pozisyonunun sahibi oldu.
Kariyerinin 105. pole pozisyonuna ulaşan yedi kez dünya şampiyonu, araç ayarları konusunda harika bir iş çıkardıklarını ve Meksika'da ilk sırada yer almanın tarif edilemez bir duygu olduğunu vurguladı.
Sıralama turlarının ardından sevincini paylaşan Hamilton, şu ifadeleri kullandı: "Pole’de olmak muazzam hissettiriyor, gerçekten harika bir duygu!"
“O kadar mutluyum ki heyecandan söyleyecek söz bulamıyorum. Bizim açımızdan gerçekten çok zorlu başlayan bir hafta sonu oldu. İlk serbest antrenmanda araçta aero ölçüm cihazları takılıydı, dünse yaşadığımız motor arızası yüzünden geride kaldık ve uzun sürüş yapma fırsatı bulamadım.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Ancak araç kurulumu konusunda gerçekten mükemmel bir iş çıkardık. Bir önceki yarıştan çok fazla ders çıkarmıştık ve bunları buraya çok iyi yansıttık.”
“Rakiplerle aramızdaki farklar gerçekten de çok az.”
“Sanırım rakiplerimizin yarış için elinde yeni set lastikler var ama her şeye rağmen burada pole pozisyonunda olmak paha biçilemez. Meksika'da bu coşkuyu yaşamak ve kariyerimin 105. pole pozisyonunu elde etmek çok özel, bu sayıyı gerçekten çok sevdim!"
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- Motorsport.com Ekibi
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