Formula 1 Meksika GP
Hamilton: "Ferrari ile ilk pole'ü almak beni Schumacher'i izlediğim dönemlere götürdü"
Lewis Hamilton, Meksika GP sıralama turlarında Ferrari ile ilk pole pozisyonunu elde etmesinin ardından Michael Schumacher'i izlediği dönemleri hatırladığını dile getirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 1 Kas 2026 10:50
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton, Ferrari ile elde ettiği ilk pole pozisyonunu, Michael Schumacher'in Ferrari'de sıralama turlarına damga vurduğu günlerle ilişkilendirdi. Britanyalı pilot, üç yıllık aranın ardından Meksika'da yeniden gridin ilk sırasına yerleşti.
Yedi kez dünya şampiyonu, Autódromo Hermanos Rodríguez'de 1:16.514'lük turuyla sıralama turlarının en hızlı ismi oldu. Hamilton, Mercedes sürücüsü George Russell'ı yalnızca 0.009 saniye farkla geride bırakırken takım arkadaşı Charles Leclerc üçüncü sırada yer aldı.
Bu sonuç, Hamilton'ın 2023 Macaristan Grand Prix'sinden bu yana elde ettiği ilk pole pozisyonu oldu.
Hamilton, motor sporlarının Ferrari ile özdeşleşen en başarılı pilotunun izinden gelen bu başarının kendisi için ayrı bir duygusal anlam taşıdığını doğruladı.
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Pierre Verdy / AFP via Getty Images
Hamilton şöyle konuştu: "Sanırım uzun zamandır bu konumda bulunmamıştım. En son ne zaman pole pozisyonu elde ettiğimi bile tam olarak hatırlamıyorum."
"Ferrari ile bu yolculuğa başlamak, yaşadığımız tüm zorluklar, inişler ve çıkışlar... Dün bile zorlu bir gündü. Aracın pistte durması nedeniyle uzun sürüş programını tamamlayamadık ve diğer herkesin yaptığı uzun sürüşü kaçırdık."
"Ancak bir gün yeniden ilk sıraya ve pole pozisyonuna döneceğimize dair umudumu korumaya devam ettim. Aracı istediğimiz çalışma aralığına getirdiğimizde bunu başarabileceğimize inanıyordum."
"Ferrari ile ilk pole pozisyonunu elde etmek beni, Michael'ın Ferrari'deyken kazandığı tüm pole pozisyonlarını ve galibiyetleri izlediğim günlere götürüyor. Bu yüzden gerçekten çok özel."
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- Motorsport.com Ekibi
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