Hamilton: "Ferrari ile ilk galibiyet bambaşka bir his!"

Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix'sine pole pozisyonundaki George Russell'ın yanından start almıştı.

Birden fazla pit stopun gerçekleştiği seansta Hamilton, yarış boyunca erken pit denedi ve Fernando Alonso'nun yarış dışı kalmasının ardından yarışa dahil olan sanal güvenlik aracıyla şans yakalayarak yarış liderliğine yükseldi.

Liderliği ele geçirdikten sonra farkı giderek açan Hamilton, 66 turluk yarışın sonunda damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu ve Ferrari ile ilk galibiyetine imza attı.

Hamilton, damalı bayrağı geçtikten sonra takım telsizinden şunları söyledi: "Maranello'daki herkese çok teşekkürler."

"Bu hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldunuz, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Fabrikada bu kadar çok çaba sarf eden herkese teşekkürler."

"Sizinle gurur duyuyorum. Aileme minnettarım, hayranlarıma da bana kim olduğumu hatırlattıkları için teşekkür ederim. Sizsiz bunu başaramazdım."

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Yarış sonrası verdiği demeçte ise Hamilton, "Öncelikle burada bulunan herkese büyük bir teşekkür etmek istiyorum."

"Ferrari'deki takım arkadaşlarıma, fabrikadaki herkese ve bana inanıp bu takıma getiren Fred'e teşekkür ederim.”

"Geçen yıl bu hayal neredeyse imkânsız görünüyordu. Ancak hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Çok fazla değişiklik yaptık ve çok büyük gelişim kaydettik."

"Bir sporcunun isteyebileceği en büyük taraftar kitlesine sahibim. Bu yüzden herkese teşekkür ediyorum."

"Her galibiyet kendi içinde özeldir ama bu bambaşka bir şey." şeklinde konuştu.