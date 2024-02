Hamilton sessizliğini bozdu: "Ferrari'ye geçerek 'çocukluk hayalimi' gerçekleştireceğim"

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, önümüzdeki sezon sonunda Mercedes'ten ayrılarak 2025 itibariyle Ferrari pilotu olacak.

Bu karar F1 genelinde adeta bir 'şok etkisi' yaratırken Hamilton, Instagram üzerinden hislerini şu şekilde açıkladı:

"Çok çeşitli duygularla dolu çılgın birkaç gün geçirdim."

"Ancak artık hepinizin bildiği gibi, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımında geçirdiğim inanılmaz 11 yılın ardından, hayatımda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. 2025 yılında Scuderia Ferrari'ye katılacağım."

"Mercedes ile çocukken sadece hayalini kurabileceğim şeyleri başardıktan sonra, şimdi başka bir çocukluk hayalimi gerçekleştirme şansına sahip olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Ferrari kırmızısı içinde araç kullanmak."

"Mercedes 13 yaşımdan beri hayatımın büyük bir parçası oldu, dolayısıyla bu karar vermek zorunda kaldığım en zor karar oldu. Birlikte başardığımız her şeyle inanılmaz gurur duyuyorum. Yıllar boyunca birlikte çalıştığım herkesin sıkı çalışması ve özverisi için; ve tabii ki Toto'ya dostluğu, rehberliği ve liderliği için çok minnettarım. Birlikte şampiyonluklar kazandık, rekorlar kırdık ve F1 tarihindeki en başarılı pilot-takım olduk. Tabii ki büyük bir destekçi olan ve hâlâ her gün özlediğim Niki'yi de unutamam."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari ile görüşüyor Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ayrıca Mercedes-Benz yönetim kurulunun tamamına, Almanya'daki ve dünyanın dört bir yanındaki şirket çalışanlarına da bu 26 yıl boyunca beni destekledikleri için minnettarım."

"Ancak bir değişiklik yapmanın ve yeni bir mücadeleye atılmanın zamanı geldi. Mercedes'e 2013 yılında ilk katıldığımdaki 'bilinmezliğe atılma' hissini hâlâ hatırlıyorum. Bazı insanların o zaman bunu anlamadığını biliyorum ama o zaman bu hamleyi yapmakta haklıydım ve şimdi yine aynı duyguyu yaşıyorum. Bu yeni fırsata neler getirebileceğimi ve birlikte neler yapabileceğimizi görmek için heyecanlıyım."

"Ancak şu anda 2025'i düşünmüyorum. Odak noktam önümüzdeki sezon ve Mercedes ile piste geri dönmek. Her zamankinden daha azimliyim, her zamankinden daha formda ve her zamankinden daha odaklanmış durumdayım. Mercedes'in bir kez daha kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Yapmam gereken işe %100 bağlıyım ve takımla olan ortaklığımı yüksek bir seviyede bitirmeye kararlıyım."

"Bu yolculukta benimle birlikte olan herkese teşekkür ederim, hayallerimin peşinden koşarken hepiniz beni desteklediniz ve umarım sizi gururlandırmaya devam edebilirim. Her zaman olduğu gibi size sevgilerimi ve pozitif enerjimi gönderiyorum."