Hamilton, Ferrari ile "çeşitlilik" gibi projeler üzerinde de çalışacak

Lewis Hamilton, 2024 Formula 1 sezonunun ardından sansasyonel şekilde Ferrari için yarışmaya başlayacak.

İngiliz pilot, Mercedes'le geçirdiği uzun dönemin ardından çarşamba ünü Mercedes'i bilgilendirdi ve perşembe günü de Ferrari ile yarışacağı resmen açıklandı.

Kendisini neyin ikna ettiği bilinmiyor fakat anlaşmanın şartlarıyla ilgili her saat yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Bugün The Sun gazetesi, Hamilton'ın senelik 100 milyon pound kazanacağını belirtmişti. Benzer bir haberi bu kez İtalyan basını yazdı.

İddiaya göre Hamilton, yeni anlaşmayla senelik 100 milyon dolar kazanacak. Anlaşma ilk etapta 2025 ve 2026'yı kapsayacak; 2027 için de opsiyon olacak.

Hamilton'ın kazanacağı yıllık ücret, sezonluk maaşını, sponsorluk ödemelerini, bonusları ve daha pek çok şeyi içeriyor.

Hamilton böylece Ferrari tarihindeki en yüksek maaşlı sürücüler arasında yer alacak.

İngiliz pilot aynı zamanda Mercedes'te olduğu gibi Ferrari'de de pek çok çeşitlilik ve kapsayıcılık projesinde yer almayı planlıyor.

Bu açıdan takıma katılımıyla, çeşitliliğe yönelik yeni projeler başlaması çok muhtemel.