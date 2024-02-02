Hamilton, Ferrari ile "çeşitlilik" gibi projeler üzerinde de çalışacak
Ferrari ile yaptığı anlaşma kapsamında Lewis Hamilton, gelecekte pek çok projede İtalyan ekiple çalışacak gibi görünüyor.
Lewis Hamilton, 2024 Formula 1 sezonunun ardından sansasyonel şekilde Ferrari için yarışmaya başlayacak.
İngiliz pilot, Mercedes'le geçirdiği uzun dönemin ardından çarşamba ünü Mercedes'i bilgilendirdi ve perşembe günü de Ferrari ile yarışacağı resmen açıklandı.
Kendisini neyin ikna ettiği bilinmiyor fakat anlaşmanın şartlarıyla ilgili her saat yeni bilgiler ortaya çıkıyor.
Bugün The Sun gazetesi, Hamilton'ın senelik 100 milyon pound kazanacağını belirtmişti. Benzer bir haberi bu kez İtalyan basını yazdı.
İddiaya göre Hamilton, yeni anlaşmayla senelik 100 milyon dolar kazanacak. Anlaşma ilk etapta 2025 ve 2026'yı kapsayacak; 2027 için de opsiyon olacak.
Hamilton'ın kazanacağı yıllık ücret, sezonluk maaşını, sponsorluk ödemelerini, bonusları ve daha pek çok şeyi içeriyor.
Hamilton böylece Ferrari tarihindeki en yüksek maaşlı sürücüler arasında yer alacak.
İngiliz pilot aynı zamanda Mercedes'te olduğu gibi Ferrari'de de pek çok çeşitlilik ve kapsayıcılık projesinde yer almayı planlıyor.
Bu açıdan takıma katılımıyla, çeşitliliğe yönelik yeni projeler başlaması çok muhtemel.
Son Haberler
Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"
Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?" Chandhok: "Hamilton, 2024'te Ferrari'yi açık şekilde yenerse ne olacak?"
Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor
Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor Button, Hamilton'ın Mercedes'teki son yılının zor geçebileceğini düşünüyor
Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"
Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil" Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"
Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"
Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor" Coronel: "Hamilton Leclerc'ten değil, Verstappen'den korkuyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar