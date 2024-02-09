Hamilton, Ferrari ile anlaştığını kardeşine telefonda söylemiş

Formula 1'in bugüne kadar gördüğü en büyük pilot değişim hamlelerinden birini gerçekleştiren Hamilton, 2013'ten bu yana yarıştığı Mercedes'ten 2024 sezonunun ardından ayrılacak ve yıllar süren spekülasyonların ardından Ferrari'nin hayalini kurduğu hamleyi gerçekleştirecek.

Mercedes'in patronu Toto Wolff, Hamilton-Mercedes ikonik ortaklığının son sezonunun ufukta göründüğü bu bomba haber karşısında yaşadığı şoku dile getirirken, görüşmeler çok yıllık bir sözleşmenin imzalanması yönünde hızla ilerledi.

Hamilton ve Ferrari arasındaki görüşmeler onaylanana kadar gizli tutuldu. Ancak Hamilton kendisi gibi Britanya Touring Car Şampiyonası sahnesinde yarışan küçük kardeşi Nicolas'a ulaşarak bu hamlenin gerçekleşeceğini söyledi.

Telefon görüşmesi yapmak kolay olmadı, kardeşler ortak boş bir an bulmakta zorlandılar ama bulduklarında Nicolas duyduğu habere inanamadı.

Kardeşinin Ferrari'ye katılmasıyla ilgili olarak sosyal medyada konuşan Nicolas'ın heyecanlı olduğu her halinden belliydi: "Evet, çok şaşırtıcıydı."

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Fotoğraf: Erik Junius

"Bilmeyenler için söyleyeyim, topluluk önünde konuşma yapıyorum, Coca-Cola için bir konuşma yapacaktım. Lewis bir gece önce beni aradı, yemekteydim. Ben de 'Hey kardeşim, müsait olduğumda seni ararım' dedim."

"Sonra gecenin ilerleyen saatlerinde onu aradım ve açmadı, sonra bana yatakta olduğunu söyledi. Ben de 'Tamam, sorun değil' dedim. Sonra 'Buralarda mısın?' diye sordu. Ben de 'İşe gidiyorum, yapmam gereken bir konuşma var, akşam görüşürüz çünkü boş olacağım' dedim."

"Ah, 'şimdi seninle gerçekten konuşabilirim' dedi. 'Konuşabileceğin bir yerde misin ama kimse duymadan konuşabilir misin?' dedi."

"Evet dedim ve sonra şöyle söyledi. Yani 2025'te Ferrari'ye gidiyorum. 'Ne! Şaka mı yapıyorsun? Bu çılgınlık!' dedim." dedi.

Ferrari, F1 2025'te Hamilton'la birlikte kısa süre önce Ferrari'yle yeni bir anlaşma imzalayan Charles Leclerc'le birlikte griddeki en güçlü sürücü çiftlerinden birine sahip olacak.