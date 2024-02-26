Hamilton: "Ferrari ile F1 görüşmelerinde çeşitlilik ön plandaydı"

Hamilton, Mercedes'teki 12 yıllık görev süresi boyunca motor sporlarında çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmaya yönelik çabalarını giderek artırdı ve bu çabalara Mercedes takımının kendisi de dahil oldu.

Hamilton Komisyonu aracılığıyla sektördeki çeşitlilik eksikliğinin altını çizdikten sonra, yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton ve Mercedes, farklı geçmişlerden gelen insanlara STEM konularında kariyer yapma şansı vermek için Ignite yardım kuruluşunu kurdu.

Hayır kurumu başlangıçta Hamilton'ın Birleşik Krallık'taki STEM öğretim kadrosundaki ırksal çeşitlilik eksikliğini gidermeyi amaçlayan kişisel vakfı Mission 44 ile yakın bir şekilde çalıştı ve o zamandan beri Mission 44'e dahil edildi.

2025'te Ferrari için Mercedes'ten ayrıldığında pist dışı projelerinin ne ölçüde devam edeceği sorulduğunda Hamilton, Ferrari başkanı John Elkann ile yaptığı görüşmelerde çeşitlilik konusunun önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Hamilton, "Elbette, Ferrari'ye bakarsanız, yapacak çok işleri var, bu yüzden John ile konuşurken bunu zaten bir öncelik haline getirdim. Ve onlar da bu konuda çalışmak için çok heyecanlılar." dedi.

Mercedes'in kendi döneminde nasıl daha çeşitli bir organizasyon haline geldiğini yorumlayan Hamilton şunları söyledi: "Öncelikle, Mercedes bünyesinde yaptığımız çalışmalardan son derece gurur duyuyorum. 2020'den bu yana takım içindeki çeşitliliği geliştirme konusunda gerçekten büyük adımlar attık."

Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images

"Örneğin, İnsan Kaynakları'nda çeşitlilik içeren bir İK grubumuz var ve bu benden sonra da devam edecek, ki bu gerçekten gurur duyduğum bir şey."

"Bu konuda diğer tüm takımların önünde olduğumuzu düşünüyorum ve sporun tamamında hâlâ yapılması gereken büyük miktarda iş var; Stefano [Domenicali, F1 CEO'su] ile sürekli konuşuyorum ve Formula 1 ile daha fazla çalışmak istiyorum."

Mission 44, Aralık 2021'deki kuruluşundan bu yana, 7 milyon sterlini Hamilton'un kendisi tarafından olmak üzere toplam 11,2 milyon sterlin bağış topladı.

Hayır kurumu ilk yılında Birleşik Krallık'ta eğitim ve istihdam alanlarındaki çeşitli çeşitlilik çabalarını desteklemek üzere 18 kuruma hibe verirken, ayak izini Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'ya doğru genişletmeyi hedefliyor.