Hamilton: "Ferrari bizim için fazla hızlıydı"

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Mercedes, Silverstone güncellemelerinden ümitliydi ve hafta sonu boyunca Alman ekibin zirveye daha yakın olduğunu gördük. Özellikle de yarış gününde Hamilton oldukça hızlıydı.

İngiliz pilot, yarış boyunca Ferrari'lerle mücadele etti ve hatta yarışın bazı bölümlerinde Ferrari pilotlarından daha hızlıydı.

7 kez dünya şampiyonu pilot, yarışın son bölümlerinde güvenlik aracı arkasında pite gelmesinin ardından mükemmel bir mücadeleye dahil oldu ve hem Sergio Perez hem de Charles Leclerc'le lastik lastiğe mücadele etti. Hamilton, bu mücadelede Perez'e geçilse de Leclerc'i geçmeyi başardı ve yarışı 3. sırada tamamladı. Ayrıca en hızlı turun da sahibi oldu. Mercedes pilotu, bu sonuçla Kanada'nın ardından üst üste ikinci kez podyuma çıkmış oldu.

Silverstone Pisti'ndeki en başarılı pilot olan Hamilton; Ferrari'lerin kendileri için çok hızlı olduğunu söylerken; Red Bull'un düzlük hızına da dikkat çekti.

Hamilton, "Taraftarlara hakkını vermem gerek çünkü tarihte gördüğümüz en büyük Silverstone seyircisine sahibiz. Herkese inanılmaz destekleri için teşekkürler. Dünyanın başka bir yerinde bunu göremiyoruz. Dünya etrafında gördüğümüz en iyi grup bu. Bunun için minnettarım."

"Ferrari'leri yakalamaya çalıştım ama bugün bizim için fazla hızlılardı. Carlos'u tebrik ederim. Yarışın sonunda Checo ile de mücadele ettik ama onlar, düzlüklerde bizim için fazla hızlılar."

"Yine de takımın buraya güncelleme getirebilmek için yaptığı tüm çalışmalar için minnettarım. Yeni güncellemeler kesinlikle bizi bir adım daha yaklaştırdı. Yani zorlamaya devam etmeliyiz."

"Pit stop'ta biraz zaman kaybettik. Sonrasında sürekli olarak kovalıyordum, kovalıyordum, kovalıyordum... Tempomuz tüm lastiklerde iyiydi. Yarışın sonu ise biraz zordu. Bir Red Bull arkanıza geldiğinde... Düzlüklerde çok hızlılar. Yani gelişmemiz gerek."

"Yine de bizim için podyumda olmak büyük bir bonus. Yarışın başında yaşanan kazalarda herkesin iyi olmasına sevindim."

"Zorlamaya devam edeceğiz. Olabileceğimizin en iyisi olmaya devam edelim. Hepinize pozitif enerji yolluyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images