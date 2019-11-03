Hamilton: "Ferrari Austin'de motor avantajını kaybetti"

Red Bull Racing'in yakıt akış limitiyle ilgili sormuş olduğu soru, bu konuda olası gri alanların kullanılıyor olmasıyla alakalıydı. Takımlar, rakiplerin yaptığını düşündükleri şeyleri öğrenmek için genelde FIA'ya bu konuyla alakalı sorular soruyorlar.

FIA, Red Bull'a cevap verdi ve önermiş olduğu tarzda çözümün kurallara uygun olmayacağını belirtti.

Dün gerçekleştirilen sıralamalarda Mercedes pilotu Valtteri Bottas pole pozisyonunu kazandı ve Temmuz ayından bu yana Mercedes, ilk defa bir yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Ferrari de aynı şekilde sezonun ikinci yarısında ilk defa pole pozisyonundan başlamayacak.

Buna rağmen Ferrari sürücüleri hız kontrol noktalarında en hızlı isimlerdi.

Hamilton, "Bu hafta sonu oldukça ilginç bir şey gördük. Açıkçası bugün, motor gücünü biraz kaybettiler. Bunun ne kadar devam edeceğini ve yarışa nasıl yansıyacağını görmek ilginç olacak."

"Genel olarak düzlüklerde bizden daha hızlılar. Umarım aracımız yarış boyunca güçlü olur. Antrenmanlarda iyiydik ancak sıralamalarda biraz zorlandık. Umarım yarışta daha iyi oluruz." dedi.

Wolff, "Kesinlikle 3 takım burada düzlük hızı açısından birbirlerine daha yakındı. Ancak bunun özel bir şeye bağlı olduğunu söylemek istemiyorum."

"Gerçek olan şu ki temmuz ayındaki Hockenheim'dan bu yana ilk pole pozisyonumuzu kazandık ve mücadelenin içerisindeydik." dedi.

FIA'nın teknik direktifi hakkında konuşan Wolff, "FIA'nın bu durumla alakalı göndermiş olduğu teknik direktif çok güçlüydü ve çok açık bir şekilde ifade edilmişti."

"Ancak bu standart bir süreç ve daha önce de oldu." dedi.