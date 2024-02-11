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Hamilton-Ferrari anlaşması şaşırtıcı derecede 'hızlı ilerlemiş'

Lewis Hamilton'ın Ferrari ile sözleşme görüşmelerinin 'alışılmadık derecede hızlı' gerçekleştiği söylenirken, bir avukat Formula 1'de şimdiye kadar dahil oldukları en hızlı görüşme olduğunu iddia etti.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hamilton ve Ferrari, geçtiğimiz hafta Britanyalı pilotun Scuderia'ya katılmak üzere Mercedes'ten ayrılacağının doğrulanmasıyla motor sporları dünyasında şok etkisi yarattı.

Bu karar Mercedes takım patronu Toto Wolff'ü, Hamilton'ın açıklamadan bir gün önce bir kahvaltı toplantısında kendisine söylediğinde şaşırttı.

Wolff, medyaya yaptığı açıklamada, "Sürpriz, söylentileri birkaç gün önce duymuş olmam ama planladığımız kahvaltıyı beklemek istememdi. [Hamilton] bu haberi bana çarşamba sabahı verdi."

Guardian'ın haberine göre, bunun nedeni kısmen her şeyin çok hızlı gerçekleşmiş olmasıydı.

İngiliz gazetesi 'müzakerelerin olağanüstü, alışılmadık derecede hızlı olduğunu, bir avukatın sözleşmeyi F1'de yaptıkları en hızlı sözleşme olarak gösterdiğini' iddia ediyor.

Ancak bu anlaşma için ilk teması kimin kurduğu henüz açıklanmadı: Hamilton mı yoksa Ferrari mi?

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wolff'un yorumlarından müzakerelerin geçen ay ya da aralık ayında başladığı anlaşılıyor.

Wolff, "Noel dönemine girdiğimizde birbirimize çok bağlıydık ve bunu hem kamuoyunda hem de takım içinde dile getirdik."

"Lewis'e fikrini neden değiştirdiğini sormanız gerekiyor." dedi.

Her iki durumda da bir kaynak Guardian'a Hamilton ve Ferrari'nin görüşmeye başladıktan sonra her şeyin kolay bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Hamilton'ın Ferrari ile yaptığı anlaşmanın 446 milyon dolar değerinde olduğu bildiriliyor.

Buna 2025 yılı için 87 milyon doların biraz üzerinde bir ücret ve 2026 yılı için uzatma opsiyonu da dahil; bunun dörtte biri Hamilton'ın Mission 44'unu finanse etmeye gidecek ve Ferrari'nin ana markası Exor aracılığıyla 272 milyon doların üzerinde olduğu söylenen bir ortak yatırım fonu da var. Fransız yayın organı Sportune, Hamilton'un portföyün elçisi olarak görev yapacağını ekliyor.

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