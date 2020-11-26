Hamilton: "Ferrari adına yarışmak kısmet değilmiş"

Geçen senenin sonunda Hamilton'ın John Elkann ile görüştüğü ve Ferrari adına yarışabileceği iddia edilmişti.

Ancak Ferrari Charles Leclerc'le anlaşma yeniledi ve ardından Sebastian Vettel'in yerine Carlos Sainz ile anlaştı. Hamilton'ın gelecek sene için henüz anlaşması bulunmuyor ancak Mercedes ile muhtemelen son F1 anlaşmasını imzalaması bekleniyor. Bu açıdan İngiliz pilotun gelecekte Ferrari adına yarışma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Bahreyn'de Ferrari iddiaları hakkında konuşan Hamilton, Elkann ile görüştüğünü ancak Mercedes'ten ayrılmayı ciddi olarak düşünmediğini söyledi.

Hamilton, "Takımımdan ayrılmaya hiç yakın olmadım."

"Pilotlar ve insanlar olarak hayatınızdaki bir sonraki döneme adanmadan önce seçenekleri analiz etmeniz doğru bir şey. Gerekli özeni gösterdiğinizden, artılara ve eksileri değerlendirdiğinizden emin olmalısınız."

"Değerlerimizin örtüşüp örtüşmediğini tam olarak bilmiyorum ve zamanlama açısından... Bu pek kısmet değilmiş."

"Bu yüzden endişeli değilim. Mercedes ile olan yolculuğum nedeniyle minnettarım ve gururluyum." dedi.

F1 kariyeri boyunca Mercedes motorlarıyla yarışan Hamilton, 2013'ten bu yana Mercedes'in fabrika takımı adına mücadele ediyor. Bu süreçte Hamilton, Mercedes ile altı şampiyonluk kazandı.

Hamilton, "Bu, sporun tarihinde hayatınız boyunca ailenin bir parçası olduğunuz tek takım."

"Büyük pilotlara bakarsanız, hayatları boyunca orada yer aldılar, Mercedes'in ve Mercedes markasının bir parçası oldular. Gelişim yolunun bir parçası oluyorsunuz. Sonsuza dek sizi ailenin içerisinde tutuyorlar."

"Bu yüzden ben bu sadakatin dövmesinin yaptım. Bu benim hayatımda devasa bir yere sahip ve benim için önemli bir değer." dedi.