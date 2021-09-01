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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Hamilton, F1'in taraftarlar için "ücretsiz" Belçika GP'si düzenlenmesini görmek istiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Lewis Hamilton, geçtiğimiz Pazar günü sadece iki tur gerçekleşen Belçika Grand Prix'sinden sonra Formula 1'in taraftarlara için Spa'da ''bedava yarış'' düzenlemesini görmek istediğini söyledi.

Hamilton, F1'in taraftarlar için "ücretsiz" Belçika GP'si düzenlenmesini görmek istiyor

Spa'daki taraftarlar, şiddetli yağmur nedeniyle sadece iki tur sonunda yarışın güvenlik aracı arkasında sonlandırılması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

Bu, Formula 1 tarihinde sonuç alınan en kısa yarış olarak tarihe geçti ve 14 turluk 1991 Avusturalya Grand Prix'sinin rekorunu kırdı.

Sıralama yapılması için minimal koşulları sağlayan yarışın ardından sürücüler normalde alacakları puanların yarısını aldı ve bunun sonucunda Hamilton'ın şampiyonada Max Verstappen'e karşı avantajı üçe inmiş oldu.

Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Hamilton, ''komedi'' olarak adlandırdığı yarışın ardından güvenlik aracının ardından sadece iki tur gidilme kararının tamamen ticari nedenlerden dolayı olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

Spa'daki yarışın bu yılki takvimle yeniden planlanması olasılıksız gibi görünse de Hamilton, taraftarlar için ücretsiz bir yarışın destekleyeceğini söyledi.

İngiliz pilot, F1 patronlarına Pazar günü yarışa katılan taraftarlara para iadesi yapmaları çağrısında bulundu.

''Kesinlikle tekrar geri gelirdim.''

''Burayı çok seviyorum ve bu yüzden eğer bir yağmur yağmayan bir aralık bulup taraftarlar için bedava bir yarış düzenleseydik, bu harika olurdu.''

Hamilton'ın fikri, Spa'daki sıralama turlarında ikinci olduktan sonra kariyerinin ilk podyumunu alan Williams sürücüsü George Russell tarafından da desteklendi.

Russell şu ifadeleri kullandı: ''Eğer bu yıl bir değişiklik olsaydı, buraya gelmek konusunda bir sorunum olmazdı.''

''Görüldüğü üzere bu dünyadaki en iyi pistlerden ve yarışlardan biri. Belçika ve çevresinde yaşayan birçok Formula 1'i seven taraftar ne için geldiklerini göremediler.''

''Yani belki de onlara bugünkü kaybı telafi etmek için bu başka bir yol olabilir.''

IndyCar ve NASCAR gibi serilerin aksine, Formula 1 yoğun takvim ve etkinliğe katılan kişi sayısı nedeniyle yarışı bir gün erteleyemedi.

FIA başkanı Jean Todt, önümüzdeki ay Formula 1'in liderlerinin toplanıp, Pazar günkü etkinliklerdeki kurallar hakkında konuşacaklarını söyledi.

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