Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Brown: "McLaren'a geldiğimde takımda güven eksikliği vardı" Sonraki / Zhou: "Alfa Romeo 2023'te büyük bir fark yaratabilir"
Formula 1 Haberler

Hamilton: "F1'in insanları daha da heyecanlandırdığını görmek harika"

Lewis Hamilton, Formula 1'e olan ilginin ve heyecanın artmasından fazlasıyla memnun olduğunu söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Hamilton: "F1'in insanları daha da heyecanlandırdığını görmek harika"
Haberi dinle

Sky F1'e konuşan Hamilton, "Bence genel olarak söz konusu F1 olduğunda dünya çapında büyük bir heyecan var."

"Pek çok farklı yere gidiyorum ve giderek daha fazla insanın bu sporu benimsediğini görüyorum, bu gerçekten çok güzel. Hepimizin severek büyüdüğü bu spor için giderek daha fazla insan heyecan ve tutku sahibi oluyor."

"Her geçen gün daha fazla yeni izleyicinin Singapur gibi yerlere seyahat ettiğini ve yarışın bir parçası olduğunu görmek harika.

"Los Angeles'ta havaalanındaydım ve genç bir kız yanıma geldi, tamamen örtünmüştüm ve bana 'Lewis sen misin? Ben bu sporun yeni bir takipçisiyim. Austin'e geleceğim, yarış için sabırsızlanıyorum, biletlerimi yeni aldım, kocamla yarışı takip edeceğiz' dedi. Sporun pek çok insanın moralini yükselttiğini görmek de çok güzel." dedi.

George Russell, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on stage

George Russell, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on stage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Las Vegas GP'si organizatörlerinin hedefi ise belli: Amerika'nın en büyük spor organizasyonlarına rakip olacak bir hafta sonu düzenlemek!

Baş organizatör Emily Prazer, "Bence ABD'ye yapılan yatırım kendini yeterince iyi açıklıyor. COTA inanılmaz derecede önemli ve temeli onlar attı."

"Sonra Miami var ve [NFL takımı Miami] Dolphins ile ortaklık kurmak çok önemli bir adımdı."

"Eğer Teksas ve Doğu Yakası'nda yarış varsa, o zaman Batı Yakası'nda da bir şeyler yapmak zorundayız -Las Vegas tam da bunu yapabileceğimiz bir şehir."

"Size sürekli olarak Super Bowl'a rakip olmak istediklerini söyleyen Amerikalı yatırımcılar var, şunu söylemeliyim ki bence bu Super Bowl'a rakip olacak bir etkinlik." dedi.

paylaşım
yorumlar
Brown: "McLaren'a geldiğimde takımda güven eksikliği vardı"
Önceki haber

Brown: "McLaren'a geldiğimde takımda güven eksikliği vardı"
Sonraki haber

Zhou: "Alfa Romeo 2023'te büyük bir fark yaratabilir"

Zhou: "Alfa Romeo 2023'te büyük bir fark yaratabilir"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Capito: "Sargeant'ı erkenden açıklama sebebimiz kimseyi bekletmemekti"
Formula 1

Capito: "Sargeant'ı erkenden açıklama sebebimiz kimseyi bekletmemekti"

Correa, 3.5 senenin ardından VAR ile Formula 2'ye dönüyor!
Formula 1

Correa, 3.5 senenin ardından VAR ile Formula 2'ye dönüyor!

Marko: "Honda'nın dönüşü AlphaTauri ile olmayacak"
Formula 1

Marko: "Honda'nın dönüşü AlphaTauri ile olmayacak"

Son Haberler

Red Bull mühendisi RB18'in zorlukları hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Red Bull mühendisi RB18'in zorlukları hakkında konuştu

Red Bull Racing'de baş mühendis olarak kilit bir göreve sahip olan Paul Monaghan, RB18'in karşılaştığı bazı sorunları açıkladı.

Capito: "Sargeant'ı erkenden açıklama sebebimiz kimseyi bekletmemekti"
Formula 1 Formula 1

Capito: "Sargeant'ı erkenden açıklama sebebimiz kimseyi bekletmemekti"

Eski Williams takım patronu Jost Capito, Abu Dhabi hafta sonunda verdiği bir demeçte Logan Sargeant'ı erkenden açıklamalarının sebebinin "koltuk için görüştükleri diğer isimleri bekletmemek" olduğunu söylemişti.

Norris: "2022'den öğrenmemiz gereken çok şey var"
Formula 1 Formula 1

Norris: "2022'den öğrenmemiz gereken çok şey var"

McLaren, 2022'de ilk üç takım dışında podyuma çıkan tek takım olsa da, Takımlar Şampiyonası'nda 4. sıradan 5. sıraya geriledi. Lando Norris, Woking merkezli takımın zor bir sezon geçirdiğini belirtti.

Alonso: "Kazanma hırsım, F1'e özel değil"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Kazanma hırsım, F1'e özel değil"

Fernando Alonso, kazanmaya olan açlığının motor sporlarına özel olmadığını belirtti ve tenisten örnek verdi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.