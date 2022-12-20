Hamilton: "F1'in insanları daha da heyecanlandırdığını görmek harika"

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Sky F1'e konuşan Hamilton, "Bence genel olarak söz konusu F1 olduğunda dünya çapında büyük bir heyecan var."

"Pek çok farklı yere gidiyorum ve giderek daha fazla insanın bu sporu benimsediğini görüyorum, bu gerçekten çok güzel. Hepimizin severek büyüdüğü bu spor için giderek daha fazla insan heyecan ve tutku sahibi oluyor."

"Her geçen gün daha fazla yeni izleyicinin Singapur gibi yerlere seyahat ettiğini ve yarışın bir parçası olduğunu görmek harika.

"Los Angeles'ta havaalanındaydım ve genç bir kız yanıma geldi, tamamen örtünmüştüm ve bana 'Lewis sen misin? Ben bu sporun yeni bir takipçisiyim. Austin'e geleceğim, yarış için sabırsızlanıyorum, biletlerimi yeni aldım, kocamla yarışı takip edeceğiz' dedi. Sporun pek çok insanın moralini yükselttiğini görmek de çok güzel." dedi.

George Russell, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, on stage Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Las Vegas GP'si organizatörlerinin hedefi ise belli: Amerika'nın en büyük spor organizasyonlarına rakip olacak bir hafta sonu düzenlemek!

Baş organizatör Emily Prazer, "Bence ABD'ye yapılan yatırım kendini yeterince iyi açıklıyor. COTA inanılmaz derecede önemli ve temeli onlar attı."

"Sonra Miami var ve [NFL takımı Miami] Dolphins ile ortaklık kurmak çok önemli bir adımdı."

"Eğer Teksas ve Doğu Yakası'nda yarış varsa, o zaman Batı Yakası'nda da bir şeyler yapmak zorundayız -Las Vegas tam da bunu yapabileceğimiz bir şehir."

"Size sürekli olarak Super Bowl'a rakip olmak istediklerini söyleyen Amerikalı yatırımcılar var, şunu söylemeliyim ki bence bu Super Bowl'a rakip olacak bir etkinlik." dedi.