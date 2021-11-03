Hamilton, F1'in "görünmez kurallarını" yıkmaktan memnun

Yedi kez dünya şampiyonu pilot, hem sporda hem de dünyada çeşitliliği ve eşitliği artırmayı kendine bir amaç edindi.

Senenin başında Hamilton, İngiltere'de yeterince temsil edilemeyen gruplardaki gençleri kuvvetlendirmek için Mission 44'u kurdu. Mission 44, hem istihdamda hem de eğitim sisteminde daha eşitlikçi bir yaklaşım kurmayı amaçlıyor.

Bu hareket, Hamilton Komisyonu'nun bulgularını yayınlamasının ve motor sporları endüstrisinde çeşitliliği artırmak için tavsiyelerini belirtmenin ardından ortaya çıktı. 36 yaşındaki İngiliz pilot, "bu bulguların aksiyona dönüşmesiyle bireysel olarak ilgileneceğini" söyledi.

Vettel de Hamilton'ın değerlerini savunmakta ve, sürdürülebilirlik ve doğa gibi konulara olan hassasiyetini dile getirmekte.

Geçmişte bu tür konular açıkça dile getirilmezken Hamilton, Formula 1'de özgür düşünce açısından bir öncü olması gerektiğini hissettiğini, ancak genç jenerasyondaki sürücülerin onu takip etmesini umduğunu söyledi.

Sky F1'e konuşan Hamilton, "Bir sürücü olarak deneyimimde şunu gördüm ki insanlar 'benim takımım bunu söylememe izin vermez' veya 'bunu açıkça söyleyemem çünkü takım bunu sevmez' veya 'sponsorlar bunu beğenmez' diyebiliyor."

"Umarım bu görünmez kuralları yıkıyor olmam diğer insanlara bunun yapılabildiğini gösterebilir."

"Bunu yıkan kişi olmaktan gocunmam ve Seb'in de kendi başına buna destek verdiğini görmek güzel. Daha yaşlı olan iki sürücü olarak bazı genç sürücüleri cesaretlendirebileceğimizi umuyoruz."

"Mick (Schumacher) ile konuşuyoruz, ki gerçekten çok iyi bir çocuk ve o da bana 'Ben her şeyi bilmiyorum, beni eğitebilmen mümkün mü?' diyor. Aynı şey Lando (Norris) için de geçerli. Bir sonraki jenerasyonun bize destek vermesinden gurur duyuyorum ancak umarım biz de onları daha anlayışlı ve bu konulara daha bağlı olmaya itebiliriz."

"Genç olduğunuzda düşünebildiğiniz tek şey kazanmak, bu tür diğer şeyler için vaktiniz olmuyor. Aslında vaktinizin olmadığını zannediyorsunuz ancak var. Ve bizim de bunu onlara yansıtmamız lazım." dedi.