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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, F1'in çifte yarışlarda daha "yaratıcı" olmasını istiyor

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Hamilton, F1'in çifte yarışlarda daha "yaratıcı" olmasını istiyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
15 Tem 2020 19:08

Lewis Hamilton, 2020 sezonunda aynı pistlerde yapılacak olan çifte yarışlarda Formula 1'in hafta sonu formatının daha "yaratıcı" olması gerektiğini söyledi.

F1, bu ay tarihinde ilk defa aynı pistte arka arkaya yarışlar düzenledi. Bu çifte yarışların ilki ise Avusturya'da bulunan Red Bull Ring'de yapıldı.

Bu düzenleme ise COVID-19 pandemisi sonrasında, 2020 takvimindeki 10 yarışın iptal edilmesiyle beraber yapıldı ve gelecek ay Silverstone'da yapılacak olan iki yarış ile beraber çifte yarışlara devam edecek.

Yılın sonuna doğru Bahreyn'de bir çifte yarış yapılması da yapılan planlar arasında.

F1, Avusturya ve Birleşik Krallık'taki ikinci yarışların formatında değişiklik yaparak ters grid sıralama yarışını denemek istiyordu, ancak bu planlar Mercedes tarafından veto edildi.

Her ne kadar sadece bir sürücü, ikinci Avusturya yarışında ilk yarış ile aynı pozisyonda yer almış olsa da - Sergio Perez altıncı oldu - Hamilton, aynı pistte yapılan organizasyonlar arasında daha farklı şeyler görmek istediğini söyledi.

İngiliz pilot açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Ben daha yaratıcı olmaya çalışmamız gerektiğine inanıyorum, ancak onun ne olduğunu bilmiyorum."

"Bu konu hakkında bir cevabım yok, ancak aynı şekilde gitmek bizim için bir farklılık yaratmayacak, tam olarak hiçbir farkı olmayacak."

"Aslında format ile bir alakası var. Eğer çifte yarışlar yapacaksanız, pisti tersten dönüp diğer taraftan yarışmamız çok üzücü, ancak bu pistleri dizayn ederken yapılan planlama bu durumun üzerine yapılmadı."

Bahreyn oval pist

Bahreyn oval pist

Fotoğraf: Uncredited

Silverstone'da 9 Ağustos'ta yapılacak ikinci yarışta Pirelli'nin, farklı bir seçenek sunmak amacıyla, lastik hamurlarında daha yumuşak bir tercih yapması bekleniyor.

Pist düzeninin değiştirilmesi fikri ise Bahreyn için denenebilir, ki daha öncesinde Sakhir pistinde oval stildeki pist düzeni pek çok farklı organizasyonda kullanılmıştı.

Ancak Hamilton, ters grid teklifinin yapılmaması konusunda memnun olduğunu, tam tersi bir durumda gridin "kargaşa içinde" olabileceğini söyledi.

"Eğer sıralamalarda önde olsaydık ve bir anda bizi geriye atmış olsaydınız, bu biraz zor olurdu." 

"Bakabileceğimiz diğer serilerin, bizden farklı neler yaptıklarını düşünüyorum."

"Silverstone'da iki yarış yapacağız ve işleri biraz daha heyecanlandırmak için kesinlikle bir şey yapabiliriz, bence özellikle ikinci yarış için."

 

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Seri Formula 1
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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