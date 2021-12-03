Hamilton, F1'in, Cidde pistindeki trafikle "tehlikeli bölgede" olduğunu söyledi

Cidde yüksek pistinin hızlı yapısı, kör virajları ve son viraja giden dar yolu, tam gaz giden sürücülerin önlerindeki daha yavaş araçları, sadece son anda görebilmelerine neden oluyor.

Turlarına başlamak için pistin temiz olmasını bekleyen araçlar ve zaman turunda olan araçlar arasındaki devasa hız farkı ile ufak bir yanlış hesaplama, büyük bir kazaya neden olabilir.

Dünya şampiyonu Hamilton, birkaç kez trafiğe kapıldığı için durumun ideal olmadığını söyledi.

"Bu kesinlikle gittiğimiz birçok yerden çok daha kötü. 'Monakovari' bir yer."

"Diğer araçlarla aradaki fark yüzünden kesinlikle biraz tehlikeli bir bölge."

McLaren pilotu Lando Norris, sürücülerin duvarların etrafını göremedikleri için trafik durumunu kendi başlarına yönetememeleri nedeniyle, sıralama turlarında biraz "kaos" yaşanmasının mümkün olduğunu düşünüyor.

İngiliz, "Trafik gerçekten zor olacak çünkü herkes uçuyor."

"Bu kimse yanlış bir şey yaptığı için değil. Sadece bir köşeyi göremediğiniz için."

"Tabii ki mühendislerim bana bu konuda geri bildirimde bulunmaya çalışıyorlar, önümüzde bekleyen beş araç var ve bunun gibi şeyler söylüyorlar ama aynı zamanda sizi geçenler de oluyor. Daha sonra son virajda sekiz araçlık bir kuyruk oluyor."

"Muhtemelen her zaman olduğu gibi kaos olacak ama burada diğer yerlerden daha fazla olabilir, ki bu iyi değil. Ancak bunun bir parçası. Ne yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Sparks kick up from Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Trafikle ilgili endişelere rağmen Hamilton, pistin zorluk ve hız açısından etkileyici olduğunu söyledi.

Pistle ilgili düşünceleri sorulduğunda, "Hızlı. İnanılmaz derecede hızlı. Gerçekten inanılmaz hızlı ve aynı zamanda çok fazla tutuş var. Gerçekten güzel. Ritmi yakaladığınızda, güzel bir pist." dedi.

Norris, pistin yüksek hızlı yapısının, konsantrasyon seviyelerinin Monako'da olduğundan çok daha yüksek olacağı anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

"Bu çok zor bir pist: Çok fazla konsantrasyona ihtiyacımız var çünkü aynı zamanda çok hızlı."

"Monako gibi bir cadde pistinde, pistin çoğuna çok konsantre olmanız gerekiyor ancak bazı yerleri de çok yavaş oluyor ve bu sayede biraz rahatlayabiliyorsunuz. Ayrıca orada duvarın nerede olduğunu anlamak biraz daha kolay."

"Burada ise her şey yüksek hızda, bu yüzden duvarlara olan mesafeyi değerlendirmek çok daha zor. Bu da konsantre olmayı çok daha zorlaştırıyor."

"Özellikle yarışta zor olacak ama eğlenceli bir pist: özellikle ilk sektör. Bariyerler ve tüm bölümün akışı ile çok eğlenceli."