Hamilton, F1'in Afrika'ya dönmesini istiyor

Afrika'daki son Formula 1 yarışı 1993 yılında Kyalami'de gerçekleşti ve o günden bu yana zaman zaman söylentiler çıksa da, takvime geri dönmeyi başaramadı.

Şu anda Kyalami Pisti'nin Grade A lisansı bulunmuyor ve pistin takvime dönüşüyle ilgili de herhangi bir çalışma yok.

Ancak İngiliz pilot Lewis Hamilton, sporun Afrika'ya dönmesini umduğunu belirtti.

Mercedes'in ana sponsoru Petronas ile yaptığı röportajda Hamilton, F1'in hangi pistte yarışması gerektiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Basit: Afrika. Orası geri dönmenin çok önemli olduğu bir yer. Şu anda Formula 1 çeşitli ülkelere gidiyor ve arkasında gerçekten pek fazla şey bırakmıyor."

"Formula 1, gittiği yerlerdeki topluluklara yardımcı olabilecek ve arkasında bir şeyler bırakabilecek bir spor haline gelmeli. Dikkatleri Afrika'ya çekmek gerekiyor. Oranın güzelliğini vurgulamalıyız, orası önemli bir yer."

"Her şey parala ilgili değil. İnsanlarla da ilgili ve sporun bu tarz yerlerde olması gerekiyor. Bu yüzden zorladığım bir konu."