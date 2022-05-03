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Formula 1 / Miami GP Haberler

Hamilton: "F1'in ABD'de sonunda ilgiyle karşılanması etkileyici"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, uzun senelerin ardından Formula 1'in sonunda ABD'de ilgiyle karşılanmasından memnun.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Çeviren:
Altay Gök
Hamilton: "F1'in ABD'de sonunda ilgiyle karşılanması etkileyici"
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F1, bu hafta sonu yapılacak yarışla birlikte tarihin ilk Miami GP'sine hazırlanıyor. Austin'de düzenlenecek ABD GP'si ile birlikte mevcut takvimdeki ikinci Amerika yarışı olan Miami'ye gelecek seneden Las Vegas GP'si de katılacak. 

Söz konusu ABD olduğunda akla gelen ilk pilot Lewis Hamilton. 2007'de Indianapolis'te düzenlenen son yarışı kazanan ve 2012'de takvime girmesinden bu yana Austin'de 5 kez galibiyete ulaşan Hamilton, ABD'de F1'e olan ilginin "sonunda" arttığını görmekten memnun olduğunu belirtiyor.

Hamilton, "Sporun ne kadar harika olduğunu bilerek büyüdükten ve ABD ve dünyanın kalanı arasında F1 tutkusu konusunda ciddi bir kopukluk olduğunu gördükten sonra, bu kopukluğun sonunda bitmesi ve sporun ABD'de ciddi bir ilgiyle karşılanması oldukça etkileyici."

"ABD'de her türlü spora büyük hayranlık duyan çok insan var. Yani Miami hepimiz için, dünya üzerindeki F1 hayranları için, yarışı izleyecek hayranlar için, belki de ilk kez F1 yarışı izleyecek insanlar yeni bir deneyim olacak. ABD'nin bu alanda sunabileceği çok şey var, bu yüzden süper heyecan verici.

Miami track drone overview

Miami track drone overview

Photo by: Miami GP

Miami Gardens'daki saat yönünün tersine koşulan pistte düşük hızla geçilen bölümler ve geçiş fırsatı yaratması beklenen 17. viraj öncesinde 1.28 kilometre uzunluğunda bir düzlük bulunuyor.

Ayrıca pistte stadyum ortamına daha Miami havası katmak için sahte bir yat limanı da bulunuyor.

Simülatörde sürüş yapan Valtteri Bottas, pisti beğenen pilotlardan biriydi.

Alfa Romeo pilotu, "Açıkçası pistin geçiş yapabilmek için fırsat sunduğunu görmek gerçekten güzeldi."

“Pistin planlanışına göre düşünüyorum; durum benim açımdan olumlu görünüyor. İyi bir yarış olacak. Oldukça uzun düzlükler ve geçiş yapmak için çeşitli noktalar var."

"Gerçek hayatta nasıl bir yarış olacağını göreceğiz, ama bana kağıt üzerinde her şey iyi gibi duruyor. Genel bir etkinlik olarak da gayet zevkli geçeceğini düşünüyorum." dedi.

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