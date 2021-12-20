Hamilton F1'den ayrılırsa, Mercedes'in B planı kim olabilir?

Mercedes patronu Toto Wolff, geçen hafta verdiği röportajda, Yas Marina'daki yarışın son bölümünde yaşananlardan sonra Hamilton'ın hissettiği rahatsızlığın, spora tamamen sırtını dönmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağına yönelik bazı sorularla karşılaştı.

Wolff'un verdiği cevap ise, "Lewis'in yarışmaya devam etmesini çok isterim çünkü o, tüm zamanların en iyi sürücüsü." oldu.

Formula 1 yarış direktörü Michael Masi'nin Abu Dhabi GP'de piste giren güvenlik aracı sonrası, protokollere uymaması ve yarışı tekrar başlatırken farklı bir yöntem seçmesi, Hamilton'ın şampiyonluğuna mâl oldu ve İngiliz pilot, o günden bu yana basın karşısına hiç çıkmadı.

Mercedes pilotu geçtiğimiz perşembe günü Paris'teki FIA Ödül Töreni'ne gitmedi ve şimdi FIA tarafından, F1 Sportif Yönetmelikleri ihlal edip etmediği konusunda soruşturma içerisinde.

Geçtiğimiz cuma günü Brackley ve Brixworth'teki Mercedes fabrikalarında, arka arkaya sekizinci takımlar şampiyonluğu kutlandı ve burada Valtteri Bottas'a da veda edildi. Hamilton aynı gün Wolff'la beraber takım çalışanlarıyla konuşup, Bottas'la vedalaştı. Fakat söylediklerinin hiçbiri basına açıklanmadı.

Max Verstappen, zorlu yılın ardından Hamilton'ın gelecek yıl gride dönüp, sekizinci şampiyonluğunu kazanmaya çalışacağını umsa da, şu anda bunun gerçekleşeceğine dair hiçbir garanti yok ve olası bir emeklilik hali, Mercedes'i potansiyel bir baş ağrısıyla karşı karşıya bırakacak.

Bunun temel sebebi, tüm üst düzey sürücülerin 2022 için zaten sözleşmesinin olması. Fakat Hamilton, gridin en önemli koltuklarından birisinde oturuyor ve yılın bu kadar geç bir noktasında emekli olması, küçük ve hareketli bir aptal sezona yol açacak.

Esteban Ocon, Alpine F1 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Hamilton'ın artık yarışmayacağı doğrulanırsa, Wolff'un cep telefonunun ilk önce emekli veya sözleşmesiz Formula 1 pilotları tarafından çalma ihtimali oldukça yüksek.

Bu yıl gridde olan ancak 2022'de yarışmayacak pilotlara bakıldığında Kimi Raikkonen, emekli olmayı seçti ve geri dönmek isteyeceği şüpheli görünüyor. Ancak Nico Hulkenberg, kısa vadeli bile olsa kesinlikle bir yedek çözüm olabilir.

Formula E'de yarışan Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne, boş koltuk için nispeten kolay çözümler olsa da Mercedes'in, halihazırda zaten genç George Russell'a sahipken, çok fazla deneyime sahip olmayan başka birini daha takıma getirmek gibi bir risk almayacağı düşünülüyor.

Bunun yerine Mercedes'in, mevcut gride bakarak, hem deneyimli hem de hızlı bir isme yönelmesi bekleniyor. Bu da kendilerini iki açık seçenekle karşı karşıya bırakıyor.

Birinci seçenek, eski Mercedes genç pilotu Esteban Ocon gibi görünüyor. Bunun için, kısa bir süre önce üç yıllık yeni kontrat imzalayan Ocon'un sözleşmesinin feshedilmesi konusunda Alpine'i ikna etmeleri gerekecek.

Fransız pilot, bu yıl Macaristan'da ilk zaferini kazandığı güçlü bir sezon geçirdi ve daha önce Mercedes'le birden fazla test yaptı. Ayrıca zaten 2019'da takımın test pilotuydu.

Ocon'u Mercedes'e getirecek olası bir anlaşma, Alpine'in de F2 şampiyonu Oscar Piastri'yi araca getirebileceği anlamına geliyor. Avustralyalı pilot, alt kategorilerde arka arkaya üç şampiyonluk aldı ve ilk yılında F2'yi kazandı. Bu yüzden F1'e geçiş için tüm yeteneklere sahip gibi görünüyor.

Ancak Alpine, Ocon'a son dönemde büyük yatırımlar yaptı ve onun ne kadar güçlü olduğunu biliyorlar. Bu yüzden uzun vadede umutlarını, gelecek yılın sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Alonso'dan ziyade onun üzerinde olması muhtemel.

Hal böyle olunca Ocon'un gelme şansı düşük görünüyor.

Valtteri Bottas testing an Alfa Romeo C39 mule car Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bunun yerine Mercedes adına en belirgin çözüm, ilgili tüm taraflar için cazip olabilecek şekilde, veda edilen ismi yani Bottas'ı geri çağırmak gibi görünüyor.

Bottas, Alfa Romeo'ya geçebilmek adına İtalyan ekiple uzun vadeli bir kontrat imzaladı ve yeni takımıyla ilk testine Abu Dhabi'de çıktı.

Bununla beraber Mercedes'te geçirdiği yıllar ve hızlanmak için aylarca zamana ihtiyaç duymaması, takımın başka birine yönelmektense 2022 için Fin pilotu geri çağırmasına yol açabilir.

Bunun için Alfa Romeo ile anlaşma yapılması gerekecek fakat takım patronu Fred Vasseur ve Wolff'un çok iyi iki arkadaş olduğu biliniyor. Hatta son yıllarda beraber vakit geçiriyorlar.

Alfa Romeo, geçici bir çözüm olarak, bir tür finansal anlaşma yapmaya açık olabilir. Bu sayede, yılın bu noktasında Bottas'ın yerine bir yedek bulmaları gerekeceği için bir tür fayda da elde etmiş olurlar. Böyle bir hamle de Antonio Giovinazzi'ye geri dönüş kapısını kolayca açabilir.

Giovinazzi'nin Ferrari ile yakın bağları olduğu için, İtalyan sürücünün dönüşü de Ferrari'yi epey memnun edebilir.

Tabii ki F1'de her zaman mantıklı olan gerçekleşmiyor fakat Hamilton'un ayrılığı gibi şoke edici bir senaryoda, Mercedes'in en azından masanın üzerinde 2022 için işe yarayacak bir çözümü var gibi görünüyor.