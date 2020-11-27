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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, F1'e maaş kısıtlaması getirilmesine karşı

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Hamilton, F1'e maaş kısıtlaması getirilmesine karşı
Ekleyen:
, Editör

Lewis Hamilton, gelecekte Formula 1'e maaş kısıtlaması getirilmesinin doğru bir hamle olmayacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir maaş listesinde, Hamilton'ın yıllık 47 milyon euro ödeme aldığı belirtilmişti. Bu, birkaç isim hariç neredeyse griddeki tüm pilotların maaşına denk geliyor.

Ayrıca Sebastian Vettel 35 milyon euro alırken, Daniel Ricciardo 20 milyon euro alıyor.

Ancak bu durum, maliyetleri düşürmeye çalışan ve bütçe sınırı getiren F1'in hedefleriyle uyuşmuyor gibi görünüyor.

Franz Tost geçtiğimiz haftalarda pilotların maaşının yıllık 10 milyon dolarla sınırlandırılabileceğini söyledi.

Bu konuyla ilgili fikri sorulduğunda Hamilton, "Bunu size kim söyledi?" dedi ve bunun üzerine muhabir "Franz Tost" cevabını verdi. İngiliz pilot daha sonra, "O kim?" diyerek ilginç bir soru yöneltirken, muhabirden "AlphaTauri patronu" cevabını aldı. Bunun üzerine Hamilton "Haaa..." dedi.

Bu ilginç diyaloğun ardından Hamilton düşüncelerini şöyle açıkladı: "Bu limitin ben emekli olduktan sonra gelmesi mümkün."

"Ancak Formula 1 sürücülerinin gerçekten birer yıldız olduğunu düşünüyorum. Pistte savaşıyorlar, sponsorların ilgisini çekiyorlar ve şöhretleriyle şampiyonayı daha popüler hale getiriyorlar."

"Maaş sınırının olduğu diğer sporlarda -mesela NFL veya NBA'de- F1'e kıyasla önemli bir fark var: orada oyuncu kendi imajını belirleyebiliyor ve bunu maksimum fayda sağlayacak şekilde kullanabiliyor. Oysa Formula 1'de sürücünün imajı sıkı şekilde kontrol ediliyor."

"Maaş sınırı fikrinin destekçisi değilim ama kararı vermek bana düşmez. Yine de mesela şu anda alt kategorilerde yarışan genç yetenekleri düşünün... Neden bu tür kısıtlamalarla uğraşmak zorunda kalsınlar ki?"

"Formula 1'in yıllık bütçesinin milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor ve pilotlar sporumuzda önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden onların uygun şekilde ödüllendirilmeleri gerekiyor."

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Editör Kemal Şengül

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