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Hamilton: F1'deki çeşitlilik "olması gerektiği kadar ilerlemedi"

Mercedes'in yedi kez dünya şampiyonu olan pilotu Lewis Hamilton'a göre Formula 1'de çalışan personelin çeşitliliği "olması gerektiği kadar" artmadı.

Matt Kew
Editör Matt Kew
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen 2023 Abu Dabi Grand Prix sezon finali, Mercedes pilotunun çeşitlilik eksikliğine dikkat çektiği bir yıl sonu takım fotoğrafı çekiminin ardından, Birleşik Krallık motor sporlarında Siyahların temsilini iyileştirmek için çalışan bir program olan Hamilton Komisyonu'nu kurmasının üzerinden geçen dört yıla işaret ediyor.

Hamilton Komisyonu Haziran 2020'de resmen faaliyete geçti ve bir yıl sonra, yetersiz temsil edilen geçmişlerden gelen gençlerin eğitilmesine, istihdam edilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olan bir hayır vakfı olan Mission 44'ün kurulması için 20 milyon £ taahhüt etti.

Ancak Hamilton, Perşembe gecesi Yas Marina pistinde çekilen Mercedes 2023 takım fotoğrafının, F1'in çeşitliliğini artırma konusunda yeterince ilerleme kaydetmediğini kanıtladığını söylüyor.

Hamilton, "Bu benim için [pistteki başarılardan] daha önemli. Dürüst olmak gerekirse, bu uzun bir süreç oldu. Gerçekten de 2019'da başladı."

"Yalan söylemeyeceğim. Daha yeni bir takım fotoğrafı çektirdik ve hâlâ baktığımda ve 'Kahretsin, daha yapacak çok işimiz var' diyorum."

"Örneğin üç renkli insan var. Ama çok daha fazla kadın var. Ama yine de bunun değişmesi gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes

"Bunu 2019 ile karşılaştırırsam, olması gerektiği kadar ilerlemediğinden oldukça emin olacağım. Dolayısıyla asıl zorluk bunu nasıl değiştirebileceğimizi görmek." dedi.

Bununla birlikte Hamilton, girişimlerinin daha çok henüz F1'e girememiş gençlere yönelik olduğunu ve önlerinde "uzun bir yol" olduğunu kabul etti.

Hamilton, "Ama benim yaptığım iş gerçekten çocukları hedefliyor ve geleceğe yönelik bir boru hattı oluşturuyor."

"Her şey tabandan başlıyor. Sonunda ekibin bir araya geldiğini ve gerçek bir etki yaratmaya başladığımızı görmek gerçekten harika. Bu beni gerçekten gururlandırıyor."

"Austin'deyken çocuklar geliyordu, tüm genç kadınlar geliyordu. Birleşik Krallık'tayken, gerçekten çok çeşitli bir çocuk grubumuz vardı."

"Bu çocuklara neyin mümkün olduğunu görmeleri için kapıyı açabilecek, ilgilerini çekebilecek ve belki de mümkün olduğunu hiç düşünmedikleri hayaller kurmalarını sağlayabilecek bir konumda, bir koltukta olmak gerçekten çok güzeldi."

"Bu yüzden gelecek için heyecanlıyım. Bu sadece uzun bir yol." dedi.

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