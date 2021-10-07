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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Hamilton, "cesur" moda seçimlerinin, insanların açık görüşlü olmasına yardımcı olmasını umuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Lewis Hamiton, Formula 1'de yaptığı "cesur" moda seçimlerinin, insanların açık fikirli olmasına katkı sağlamasını ve başkalarına karşı daha anlayışlı olmalarını sağlamasını umuyor.

Hamilton, "cesur" moda seçimlerinin, insanların açık görüşlü olmasına yardımcı olmasını umuyor

Dünya şampiyonu, yarış hafta sonlarında takım üniforması giymediği zaman benzersiz stillerde giyinmeyi alışkanlık haline getirdi.

Perşembe günü Türkiye'de, çarpıcı bir mavi-siyah iskoç eteği ve pantolon ile buna uyumlu Burberry ceket giydiği görüldü.

Giyim tarzı ile taraftarlar arasında fikir ayrılığına sebep olsa da Hamilton, beğendiği şeyleri rahatça giyebilmenin olumlu sonuçlar getirmesini umduğunu söyledi.

İskoç eteği hakkında, "Oldukça cesur bir seçimdi."

"Burberry'nin yaptıklarını gerçekten beğeniyorum ve bu takımı da çok sevdim."

"İnternette çok farklı giysilere bakıyorum ve beğendiğim şeyleri buluyorum. Birkaç yıl önce GQ ile İskoç eteği giydiğim bir çekim yapmıştık. Tommy Hilfiger ile cinsiyetten bağımsız yaptığımız özel bir çekimdi."

"Herkes, istediğini giyebilir. Bunu anlamayan insanlar olabilir ama sorun değil. Umuyorum ki açık fikirli olabilirler ve insanların istedikleri kişi olmasına izin verirler." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yakın zamanda Met Gala ve Paris Moda Haftası'na katılan Hamilton, bu etkinliklere gösterdiği ilginin, insanların F1'de beklediklerinden çok farklı olduğunu söyledi.

Hamilton, "Doğal olarak F1'den farklı bir dünya."

"F1 tabii ki buna odaklı değil ve oldukça kurumsal. F1'de moda yok."

"Her zaman buranın, kendin olmak için kolay bir yer olmadığını düşündüm. Bir defileye gittiğimde ise, örneğin moda haftasında, hayatın çok farklı yerlerinden, kendini farklı şekillerde ifade eden insanlar etrafınızda oluyor."

"Kendimi ifade edebildiğim o ortamı çok seviyorum. Şimdi ise bunu pistte de yapıyorum. Bunu yapmak için de kendimi özgür hissediyorum." dedi.

Hamilton ayrıca, F1'den ayrı olarak moda dünyasında kaybolmanın iyi geldiğini söyledi.

İngiliz sürücü, "Spordan bağımsızlaşabilmeyi seviyorum. Sezonun yoğunluğu pistteki herkes için zor."

"Bu yüzden farklı bir şey yapabilmek, farklı bir şeye odaklanmak, bu yükü hafifletmeye yardımcı oluyor."

"Geri geldiğimde ise, bir yarışa döndüğümde her zaman yenilenmiş hissediyorum. Çünkü böylece, her gün düşündüğüm bir şey olmuyor." dedi.

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