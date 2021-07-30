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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix’si ardından uğradığı ırkçılığa karşı Formula 1’den gelen desteğin “harika olduğunu” ve bu konuda ilk kez “tek başına kalmadığını” dile getirdi.

Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım”

Hamilton, 2 hafta önceki Britanya Grand Prix’sindeki galibiyeti ardından sosyal medya üzerinden ırkçılığa uğradı. Ardından F1, FIA ve Mercedes ortak bir açıklama yayınlayarak ırkçılığa karşı ayağa kalktılar.

Sonrasında bazı takımlar ve pilotlar da griddeki tek siyahi pilot olan Hamilton’a karşı desteklerini gösterdiler.

Bu olayın ardından konuşan Hamilton, bunun “kendisi için yeni bir şey olmadığını” söyledi ama ırkçılık karşısında kendisine gelen desteğin, F1 kariyerinin ilk zamanlarına kıyasla çok farklı bir düzeyde olduğunu da belirtti.

Macaristan Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Hamilton, “Takımın, pilotların ve sporun gösterdiği destek gerçekten harikaydı.”

“Bu sporda ilk kez [bu konuda] yalnız kalmadığımı gördüm. Yarıştığım diğer yıllarda, kimse bu konuda bir şey demezdi.”

“2007’de benzer bir olay yaşandığında kimse sesini çıkarmadı. Bu yüzden, attığımız adımı görmek gerçekten çok güzel.”

“Tabii ki bu konuyu görmezden gelemeyiz ve bu şekilde bir eyleme asla burada yer yok.” 

“Eğer bu endüstride, farkındalığın artması için ırkçılığa maruz kalan kişinin ben olmalıysam, bu benim yolcuğumun bir parçası ve belki de burada olmamın nedeni budur.” dedi.

Nisan ayında Hamilton, sosyal medya şirketlerini, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinden sonra ırkçılıkla mücadele etmek için daha fazlasını yapması için teşvik etti.

Hamilton, sektörde daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılık için F1'in eylemlerine öncülük ediyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, kurucu ortağı olduğu Hamilton Komisyonu'nun bu konuda yaptığı araştırmanın raporu yayınlandı.

Mercedes, 2020 sezonundan önce ırkçılık karşı bir duruş sergilemek için tamamen siyah renk düzenine geçti ve bu yıl da aynı tasarımı korudu.

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in Parc Ferme

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, congratulates Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in Parc Ferme

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

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Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

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