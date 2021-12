Hamilton: "Geçiş kurallarına yönelik fikir birliği, birimiz için geçerli değil"

Verstappen geçen ay Brezilya Grand Prix'sinde Hamilton'ı pist dışına itmiş ancak FIA Yarış Direktörü Michael Masi, konuyu hakemlere bildirmedi ve sonuç olarak olay incelenmedi.

Yarıştan sonra Mercedes, bu konuda herhangi bir inceleme olmamasının, gelecek için bir emsal teşkil ettiğini ve bundan sonra pozisyon kazanmak veya pozisyonunu korumak isteyen pilotların, pistin dışına çıkmayı seçebileceğini öne sürdü.

Verstappen, pazar günkü Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Hamilton'ın Mercedes'inin önünde kalmak adına iki kez ilk virajı genişten döndü ve FIA, ona pozisyonunu geri vermesi için iki kez talimatta bulundu.

İlk kırmızı bayraktan sonra Red Bull, FIA'dan gelen teklifi kabul ederek Verstappen'i birinci sıradan üçüncü sıraya çekti. İkincisinde ise Verstappen, yerini vermek için düzlükte yavaşlayınca, Hamilton'la çarpıştılar. Hem pist dışına taştığı için 5 saniye cezası alan Verstappen, hem de düzlükteki bu olay nedeniyle 10 saniye cezası aldı.

Bu, Silverstone ve Monza'da kaza ile sonuçlanan temaslar yaşayan ikili arasındaki savaşın bir sonraki bölümü oldu.

Damalı bayrağı gördükten sonra Verstappen'in bazı davranışlarıyla sınırı fazlasıyla aştığını belirten Hamilton, diğer tüm sürücülerin pistten çıkmayacaklarını ve bunu yaparak pozisyonlarını koruyamayacaklarını anladığını söyledi.

Fakat sonrasında Hamilton, Verstappen'i işaret etti ve sürücüler arasındaki fikir birliğinin "sürücülerden birisi için geçerli olmadığını" dile getirdi.

Hamilton, "Sürüş şeklimin değiştiğini düşünmüyorum."

"Bence bu yıl, Brezilya da dahil olmak üzere mücadelemizi beyaz çizgiler içerisinde, pistte yapmamızın gerektiği çok sayıda olay gördük ve hakemler açısından kurallar net değildi, buna izin verildiği izlenimi verdiler, bu yüzden de şu anda bu tarz şeyler devam ediyor."

"Şahsen, pist dışından birini geçemeyeceğimi ve pist dışına çıktıktan sonra pozisyonu koruyamayacağımı anladım, bunu biliyorum. Bu durum tüm sürücüler tarafından da iyi şekilde biliniyor ama sanırım bu durum birimiz için geçerli değil."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images